A Soelden inizia la nuova stagione di sci alpino, con la prima tappa della Coppa del Mondo che vedrà in pista sia maschi che femmine impegnati nei giganti sulle pendenze austriache. Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026.

Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026: a Soelden inizia la stagione

Dopo aver visto il programma completo e l’anteprima della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026, questa settimana si inizia a fare sul serio, la stagione 2026 di Sci inizia a Solden con i giganti maschile e femminile.

Nel weekend del 24 e 25 ottobre si disputerà infatti la tradizionale ouverture di stagione (la numero 61) a Sölden, sul ghiacciaio del Rettenbach, in Austria. Come sempre, saranno due giganti ad aprire le danze e quest’anno ci sarà da divertirsi perché già la scorsa stagione questa disciplina ha dimostrato altissima competitività sia al maschile, sia al femminile.

La situazione al via nel maschile e femminile

La scorsta stagione, in ambito maschile, la coppa di specialità è stata vinta da Lucas Pinheiro Braathen per il Brasile, dopo uno strapotere di Marco Odermatt durato quattro stagioni consecutive, ma senza dimenticare che ci sono altri nomi pronti a dare del filo da torcere a questi due come Loic Meillard, Stefan Brennsteiner, Atle Lie McGrath, l’inossidabile Henrik Kristoffersen

Per le donne il nome nuovo invece è stato quello di Julia Scheib, in lotta principalmente con Sara Hector e Camille Rast, visto che Mikaela Shiffrin era alle prese con un recupero della condizione – soprattutto mentale – dopo il brutto infortunio patito proprio in gigante e che le ha tolto salute e fiducia. Sono passati mesi, ci aspettiamo una Shiffrin di nuovo agguerrita, soprattutto per la Coppa del Mondo generale, Emma Aicher permettendo… Nel frattempo, aspettiamo di vedere come sta anche la rientrante Petra Vlhova.

Programma completo e guida tv

La tappa di Sölden e tutta la Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse su Eurosport, Discovery+ ed HBO Max. con il commento di Zoran Filičić e Silvano Varettoni per le gare maschili e di Gianmario Bonzi, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Francesca Marsaglia per la gare femminili.

Sabato 24 ottobre

10:00 – Gigante femminile, prima manche

13:00 – Gigante femminile, seconda manche

Domenica 25 ottobre

10:00 – Gigante maschile, prima manche

13:00 – Gigante maschile, seconda manche

Quote Solden, maschile e femminile

Passiamo alle quote per Solden. Nel maschile ci sono due nomi su tutti: Lucas Pinheiro Braathen e Marco Odermatt grandi favoriti per la vittoria di tappa, con Loix Meillard che spera di poter rientrare. Lontanissimo Alex Vinatzer @41 volte la posta.

Nel femminile Julia Scheib stacca tutte, con Alice Robinson, Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan prime avversarie, ma ci sono anche Sara Hector e Camille Rast che possono dire la loro. Parte indietro Sara Colturi @31 volte la posta mentre tra le azzurre il primo nome in lavagna è quello di Lara Della Mea @51, con Marta Bassino ancora più indietro @101.

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