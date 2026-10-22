Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo 2026: si inizia a Solden il 24-25 ottobre con i giganti maschile e femminile

Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026
Pronostici Sci Alpino
Avatar
di
22 Ottobre 2026

A Soelden inizia la nuova stagione di sci alpino, con la prima tappa della Coppa del Mondo che vedrà in pista sia maschi che femmine impegnati nei giganti sulle pendenze austriache. Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026.

Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026: a Soelden inizia la stagione

Dopo aver visto il programma completo e l’anteprima della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2026, questa settimana si inizia a fare sul serio, la stagione 2026 di Sci inizia a Solden con i giganti maschile e femminile.

Nel weekend del 24 e 25 ottobre si disputerà infatti la tradizionale ouverture di stagione (la numero 61) a Sölden, sul ghiacciaio del Rettenbach, in Austria. Come sempre, saranno due giganti ad aprire le danze e quest’anno ci sarà da divertirsi perché già la scorsa stagione questa disciplina ha dimostrato altissima competitività sia al maschile, sia al femminile. 

La situazione al via nel maschile e femminile

La scorsta stagione, in ambito maschile, la coppa di specialità è stata vinta da Lucas Pinheiro Braathen per il Brasile, dopo uno strapotere di Marco Odermatt durato quattro stagioni consecutive, ma senza dimenticare che ci sono altri nomi pronti a dare del filo da torcere a questi due come Loic Meillard, Stefan Brennsteiner, Atle Lie McGrath, l’inossidabile Henrik Kristoffersen

Per le donne il nome nuovo invece è stato quello di Julia Scheib, in lotta principalmente con Sara Hector e Camille Rast, visto che Mikaela Shiffrin era alle prese con un recupero della condizione – soprattutto mentale – dopo il brutto infortunio patito proprio in gigante e che le ha tolto salute e fiducia. Sono passati mesi, ci aspettiamo una Shiffrin di nuovo agguerrita, soprattutto per la Coppa del Mondo generale, Emma Aicher permettendo… Nel frattempo, aspettiamo di vedere come sta anche la rientrante Petra Vlhova.

Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026

Pronostici Sci 24-25 ottobre 2026

Programma completo e guida tv

La tappa di Sölden e tutta la Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse su Eurosport, Discovery+ ed HBO Max. con il commento di Zoran Filičić e Silvano Varettoni per le gare maschili e di Gianmario Bonzi, Camilla Alfieri, Daniela Merighetti e Francesca Marsaglia per la gare femminili. 

Sabato 24 ottobre
10:00 – Gigante femminile, prima manche
13:00 – Gigante femminile, seconda manche

Domenica 25 ottobre
10:00 – Gigante maschile, prima manche
13:00 – Gigante maschile, seconda manche

Quote Solden, maschile e femminile

Passiamo alle quote per Solden. Nel maschile ci sono due nomi su tutti: Lucas Pinheiro Braathen e Marco Odermatt grandi favoriti per la vittoria di tappa, con Loix Meillard che spera di poter rientrare. Lontanissimo Alex Vinatzer @41 volte la posta.

Screenshot 2026-10-22 alle 16.30.51.png

Nel femminile Julia Scheib stacca tutte, con Alice Robinson, Mikaela Shiffrin e Paula Moltzan prime avversarie, ma ci sono anche Sara Hector e Camille Rast che possono dire la loro. Parte indietro Sara Colturi @31 volte la posta mentre tra le azzurre il primo nome in lavagna è quello di Lara Della Mea @51, con Marta Bassino ancora più indietro @101.

Screenshot 2026-10-22 alle 16.32.01.png

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2026-2027: programma completo da Solden a Sun Valley
Pronostici Sci Alpino
Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2026-2027: programma completo da Solden a Sun Valley
17 Settembre 2026
Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026: anteprima, calendario completo, favoriti e quote antepost
Pronostici Sci Alpino
Pronostici Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026: anteprima, calendario completo, favoriti e quote antepost
6 Ottobre 2025
Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo 2026: in pista a Courchevel ed Are il 14-15 marzo
Pronostici Sci Alpino
Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo 2026: in pista a Courchevel ed Are il 14-15 marzo
11 Marzo 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.