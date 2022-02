Scommesse Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Sofia Goggia favorita per la discesa femminile

Olimpiadi Invernali 15 Febbraio, quella di San Valentino è la notte di Sofia Goggia, favorita per l’oro nella discesa femminile di Sci Alpino a Pechino 2022, nonostante i problemi fisici dell’azzurra. Vediamo il resto del programma e le quote visto che ci sarà anche il Freestyle sempre in chiave femminile con Silvia Bertagna e la staffetta maschile del Biathlon.

Olimpiadi Invernali 15 Febbraio: Freestyle

Ore 3.24: FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne. Silvia Bertagna si è qualificata per la finale, giusto credere in lei fino in fondo.

Big Air Femminile Pechino 2022

Sadowski Synnott, Z. 2,00

Murase, Kokomo 5,00

Iwabuchi, Reira 8,00

Gasser, Anna 8,00

Blouin, Laurie 12

Onitsuka, Miyabi 12

Coady, Tess 25

Baird, Jasmine 33

Morgan, Annika 33

Langland, Hailey 50

Altro 40

Olimpiadi Invernali 15 Febbraio: Sci alpino, discesa donne con Sofia Goggia

Ore 4.00, Sci alpino: discesa donne. Forse la giornata più attesa in assoluto dagli italiani. La caduta di Cortina non ha impedito a Sofia Goggia di partire per la Cina, e nemmeno di rimanere sulla carta la grande favorita per la discesa libera femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Sofia Goggia sogna il secondo oro consecutivo nella specialità e, nonostante non sia al 100%, parte in pole nella gara in programma alle 4 italiane di stannotte, I betting analyst di Sisal vedono la bergamasca vincente @3,00 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami proposta @4,00. Segue l’altra elvetica Corinne Suter, in quota @5, mentre è più lontana Kira Weidle @12. Attenzione anche all’italiana Nadia Delago, per cui una medaglia d’oro paga @16 volte la posta.

Sci Alpino Discesa Libera Fem Pechino 2022

Goggia, Sofia 2,50

Gut-behrami, Lara 3,75

Suter, Corinne 5,50

Weidle, Kira 12

Mowinckel, Ragnhild 15

Ledecka, Ester 15

Huetter, Cornelia 15

Delago, Nadia 25

Shiffrin, Mikaela 25

Puchner, Mirjam 25

Nazione Vincente Libera F Pechino 2022

Svizzera 2,00

Italia 2,25

Austria 6,50

Germania 12

Norvegia 15

Rep Ceca 15

Stati Uniti 20

Francia 33

Canada 50

Nuova Zelanda 75

Altro 50

Biathlon: staffetta 4×7,5 km maschile, domina la Norvegia

Ore 10.00, Biathlon: staffetta 4×7,5 km uomini. Qui la sorpresa potrebbe scapparci. L’Italia non parte favorita, ma dispone di un quartetto decisamente solido con Lukas Hofer, Dominik Windisch, Thomas Bormolini ed uno tra Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. La quota per l’oro azzurro è molto alta @75 in una lavagna dominata dalla Norvegia.

Biathlon Staffetta 4 X 7.5 Pechino 2022

Norvegia 1,60

Francia 4,00

Roc – Russia 4,50

Germania 15

Svezia 20

Italia 75

Bielorussia 100

Canada 150

Ucraina 150

Svizzera 250

Austria 250

Slovenia 250

Altro 25

