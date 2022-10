Coppa del Mondo Sci Alpino 2022-2023: Marco Odermatt e Mikaela Shiffrin favoriti

La Coppa del mondo di sci alpino riprenderà da Solden in Austria, il 22 e 23 ottobre 2022. Ma chi sono i grandi favoriti per la conquista della Coppa del mondo maschile e femminile secondo le quote offerte dai bookmakers?

In campo maschile domina Odermatt

Lo svizzero Marco Odermatt è stato il dominatore della passata stagione di Coppa del mondo si sci e secondo le quote offerte dai bookmakers anche il grande favorito per il successo nell’edizione 2022-2023.

Lo sciatore svizzero è bancato a quota 1.50 per il successo finale, seguito sulla lavagna da Aleksander Aamod Kilte giocato a 6, e dall’altro sciatore norvegese Henrik Kristoffersen, pagato 9 volte la posta.

Come outsider, da tenere in considerazione troviamo a quota 12, il francese Alexis Pinturalut, a 21 l’autriaco Matthias Mayer. Il primo italiano nel tabellone quote è Dominik Paris, offerto vincente a 51.

Tra le donne duello Shiffrin – Vlhova

Più combattuta secondo le quote la Coppa del Mondo al femminile. La favorita è l’americana Mikaela Shiffrin, vincitrice della passata edizione. Il suo bis paga 2.37 volte la posta giocata, ma la sua rivale Petra Vlhova è offerta vincente a quota 3.25.

Dietro loro, segue la nostra Sofia Goggia. Il successo della nostra portacolori bergamasca è inserito in lavagna a quota 7.50. La seconda azzurra Federica Brignone è bancata a 15.00.