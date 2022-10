Quote Coppa del Mondo Sci: a Soelden il favorito nello slalom gigante è Marco Odermatt

La nuova stagione della Coppa del Mondo di Sci Alpino, riparte domenica 23 ottobre 2022 dalle nevi di Soelden in Austria con uno slalom gigante. Il favorito dalle quote è lo svizzero Marco Odermatt.

Un duello a due tra Odermatt e Kristoffersen?

Per la gara inaugurale di Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, uno slalom gigante a Soelden in Austria, i bookmakers prevedono un duello a due per la vittoria della gara.

Il favorito per la vittoria rimane il Campione del Mondo in carica, lo svizzero Marco Odermatt, bancato vincente a quota 2.10, mentre il successo dello sciatore norvegese Henrik Kristoffersen è offerto a quota 4.75.

Segue a quota 9, Lucas Braathen, il francese Alexis Pinturault, giocato vincente a quota 12, mentre a quota 17 troviamo due sciatori, Manuel Feller e Zan Kranjec.

Le possibili sorprese delle gara

Tra i possibili outsider per la vittoria finale segnaliamo a quota 19 il francese Loic Meillard, che precede il nostro Luca de Aliprandini, bancato vincete a quota 26, stessa quota offerta anche per Filip Zubcic.

Oltre ad Aliprandini, troviamo un solo sciatore azzurro quotato nel tabellone dei possibili sciatori vincenti dello slalom speciale, Giovanni Borsotti, offerto vincente a quota 201.

