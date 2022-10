Quote Coppa del Mondo Sci Alpino: Mikaela Shiffrin favorita per lo slalom gigante di Soelden

Sabato 22 ottobre 2022 riparte la Coppa del Mondo di sci femminile con uno slalom gigante in programma a Soelden in Austria. Le quote vedono favorita Mikaela Shiffrin, ma ci sono molte outsider che potrebbero vincere.

Uno slalom gigante molto incerto nelle quote

Per i bookmakers è la campionessa del mondo in carica, la sciatrice americana Mikaela Shiffrin, la donna da battere per lo slalom gigante al via sabato 22 ottobre 2022 da Soelden in Austria, Il successo della Shiffrin paga 5 volte la posta giocata.

A quota 5.50 segue la svedese Sara Hector, che precede a quota 6 il due composto dalla nostra Federica Brignone e dalla francese Tessa Worley. a quota 7 altre due fortissime sciatrici, la slovacca Petra Vlhova e la svizzera Lara Gut.

Le possibili soprese

Tra le possibili sorprese per questo slalom gigante, segnaliamo a quota 11 la nostra Marta Bassino, a 26 la svizzera Michelle Gisin, stessa quota offerta per il successo della norvegese Ragnhild Mowinckel.

