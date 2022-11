Slalom femminile Levi: chi vincerà Petra Vlhova o Mikaela Shiffrin?

Riparte la Coppa del Mondo di Sci alpino femminile 2022-2023, con due salom in programma sabato 19 e domenica 20 novembre a Lavi in Finlandia. Chi vincerà? Petra Vlhova o Mikaela Shiffrin?

Le quote offerte dai bookmakers

Finalmente nel fine settimana riparte la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, con due slalom entrambi in programma sulle nevi finlandesi di Lavi.

Le quote offerte dai bookmakers, vedono uno scontro a due per la vittoria di entrambi gli slalom tra le due protagoniste anche della passata stagione, la slovacca Petra Vhlova e la statunitense Mikaela Shiffrin.

Il successo della Vlhova infatti viene offerto nella lavagna quote a 2, mentre la vittoria della campionessa americana, vincitrice della passata edizione della Coppa del Mondo paga 3 volte la posta giocata.

Più indietro nelle quote le altre sciatrici

A cercare di insidiare il successo finale alle due favorite, troviamo Katarina Liensberger, pagata vincente a quota 9, la tedesca Lina Duerr a quota 11, che precede la svizzera Wendy Hoeldener a 15 e Michelle Gisin a 21.

Purtroppo va segnalato che al via di questi slalom sarannao presenti solo quattro atlete azzurre e nessuna è stata inserita nel tabellone quote come possibile vincente dello slalom.

