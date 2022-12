Quote Discesa Beaver Creek: Kilde, Odermatt o Mayer i grandi favoriti

Torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino nel fine settimana, con due discese libere in programma sulle nevi di Beaver Creek negli Stati Uniti. Andiamo a scoprire insieme quali sono gli sciatori favoriti dalle quote per il successo finale.

Le quote premiano Aleksander Aamodt Kilde

Venerdì 2 e sabato 3 dicembre, sono in programma due discese libere a Beaver Creek. Per i bookmaker, l’uomo da battere è il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde, bancato vincente a quota 3.50.

A contendere la vittoria a Kilde, ci proveranno il Campione del Mondo in carica, il fortissimo sciatore svizzero, Marco Odermatt e il campione austriaco, Matthias Mayer, entrambi inseriti nel tabellone quote a 5.

Paris il migliore degli azzurri

Dominik Paris è la punta di diamante azzurra, ma la sua vittoria nella discesa di Beever Creek è offerta a quota 26. A quota 67 troviamo Mattia Casse, mentre il successo di Matteo Marsaglia è bancato a quota 101.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione