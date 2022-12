Pronostici Sci Alpino: Sofia Goggia grande favorita nelle discese di Lake Louise

Venerdì 2 e sabato 3 dicembre 2022, sono in programma a Lake Louise in Canada, due discese libere femminili. La grande favorita per la vittoria in entrambe le discese è la nostra portacolori Sofia Goggia.

Le quote premiano Sofia Goggia

Le prime discese libere femminili della stagione sono al via oggi 2 e domani 3 dicembre 2022, sulle nevi canadesi di Lake Louise. La grande favorita per la vittoria finale secondo i bookmaker è la nostra Sofia Goggia, bancata vincente a quota 2.

Seconda nel tabellone quote troviamo Corinne Souter a 7, Nina Ortlieb a 10, Mirjam Puchner e Ilka Stuhec a 12, Kira Weilde a 21, mentre la vittoria della svizzera Lara Gut, paga 26 volte la posta giocata.

Le altre italiane in gara

Oltre a Sofia Goggia grande favorita per la vittoria finale, nel tabellone quote troviamo altre discesiste azzurre. Elena Curtoni a quota 41, Laura Pirovano a 51, Federica Brignone a quota 101, Nadia Delago a 126 e la sorella Nicol Delago a quota 151.

