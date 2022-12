Giovedì 15 e sabato 17 dicembre 2022. sono in programma sulle nevi italiane della Val Gardena due discese libere. La prima è il recupero della discesa non disputata a Beaver Creek per le cattive condizioni metereologiche. Per i bookmaker si profila uno scontro a due tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt per il successo finale.

Quote Discesa Libera Val Gardena

Torna la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile, con due discese libere in progamma il 15 e il 17 dicembre in Val Gardena. Per i bookmaker sarà una sfida a due per la vittoria in entrambe le discese.

Il grande favorito alla viglia delle due discese libere, è il fortissimo sciatore norvegese Aleksander Aamodt Kilde, inserito vincente nel tabellone quote a 2.50. Ma attenzione al campione del Mondo in carica, lo svizzero Marco Odermatt, offerto vincente a quota 5.50.

Altri possibili protagonisti

Tra i possibili protagonisti delle due discese troviamo anche Matthias Mayer, a quota 9, Vincent Kriechmayr a 12, lo svizzero Beat Feuz a quota 19, Niels Hintermann a 21, e la coppia di discesisti a quota 23, Johan Clary e Bryce Bennett.

Gli azzurri in gara

Per quanto riguarda le quote offerto per il successo di un discesista azzurro, Dominik Paris è il migliore degli italiani, la sua vittoria paga 26 volte la posta giocata. Seguono a quota 41, Mattia Casse, a quota 81, Christof Hinnerofer, e a 101 il successo di Matteo Marsaglia.

