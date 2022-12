Slalom Gigante Alta Badia: le quote incoronano Marco Odermatt

Domenica 18 dicembre 2022, sulle nevi italiane dell’Alta Badia, va di scena lo Slalom Gigante maschile. Il grande favorito per il successo è il campione del mondo in carica, lo svizzero Marco Odermatt. Scopri le quote offerte dai bookmaker per questa gara.

Quote Slalom Gigante Alta Badia

In Alta Badia, domenica 18 dicembre è in programma uno slalom gigante maschile, valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2022-2023. Per i bookmaker il grande favorito per la vittoria finale è lo svizzero Marco Odermatt, bancato vincente a quota 1.60.

Gli altri sciatori con buone possibilità di vittoria

Dietro ad Odermatt nel tabellone quote, troviamo un trio di atleti tutti pagati vincenti a quota 11 e sono, il norvegese Henrik Kristoffersen, lo sloveno Zan Kranjec e Manuel Feller. A quota 17 troviamo altri tre sciatori, Lucas Braathen, Atle Lie McGrath e Alexander Schmid.

Gli Italiani in gara

Vediamo ora le quote offerte dai bookmaker per una possibile vittoria di uno sciatore italiano. Il migliore nelle quote è Luca De Aliprandini offerto a quota 51, mentre Giovanni Borsotti paga 201 volte la posta giocata.

