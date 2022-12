Quote Sci Alpino: Henrik Kristoffersen favorito nello slalom di Madonna di Campiglio del 22/12/2022

Torna la Coppa del Mondo di sci alpino giovedì 22 dicembre 2022, con lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio. Il favorito dai bookmaker è il campione norvegese, Henrik Kristoffersen. Poche possibilità di vittoria per uno slalomista azzurro.

Quote Vincente Slalom Madonna di Campiglio

E’ tutto pronto sulle nevi italiane di Madonna di Campiglio per lo slalom in programma domani 22 dicembre 2022. Per i bookmaker è uno slalom aperto alla possibile vittoria di molti sciatori.

Il favorito nel tabellone quote è il norvegese, Henrik Kristoffersen, offerto vincente a quota 5. Alle sue spalle, a quota 6 viene offerta la vittoria di Lucas Braathen, stessa quota offerta per il francese Clement Noel.

A quota 7 si paga il successo dell’austriaco, Manuel Feller, a 9 si gioca Atle Lie McGrath, a 11 Loic Meillard e a quota 15 troviamo un trio di sciatori, Johannes Strolz, lo svizzero Daniel Yule e il francese Alexis Pinturaul.

Poche chanche di vittoria per gli slalomisti italiani

Il migliore degli azzurri nelle quote offerte dai bookmaker è Alex Vinatzer, bancato vincente a quta 41, segue Tommaso Sala a 151. Purtroppo sono solo due gli atleti azzurri inseriti nel tabellone quote come possibili vincenti dello slalom di Madonna di Campiglio.

