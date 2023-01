Quote Slalom Zagabria: Mikaela Shiffrin, favorita per la vittoria

Dopo la breve pausa per le festività di Natale, torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, con due slalom in programma il 4 e 5 gennaio 2023 a Zagabria. La donna da battere secondo le quote offerte dai bookmaker è la campionessa americana Mikaele Shiffrin.

Pronostico Slalom Zagabria

La Coppa del Mondo di Sci femminile 2022-2023 fa tappa in Croazia, sulle nevi cittadine di Zagabria, per due slalom in programma mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio.

La grande favorita per la vittoria finale in entrambe gli slalom secondo le quote offerte dai bookmaker è la fortissima sciatrice americana, Mikaela Shiffrin, inserita nel tabellone quote a 1.80.

Petra Vlhova la rivale più accreditata per la vittoria

A contendere la vittoria alla Shiffrin, la più accreditata rivale è la sciatrice slovacca, Petra Vlhova, offerta vincente a quota 5.50, segue a quota 6 la svizzera Wendy Holdener, a quota 10 la svedese Anna Sween-Larsson, a quota 13 la sciatrice americana Paola Moltzan e a quota 15 Lena Duerr.

Nessuna Italiana nel tabellone quote

Lo slalom è la specialità dove le sciatrici italiane fanno più fatica e lo si vede in questo slalom di Zagabria, dove nessuna azzurra è stata inserita nela tebellone quote sulle possibili vincenti.

