Quote Slalom Flachau: Mikaela Shiffrin super favorita per il successo

Martedì 10 gennaio 2023, torna la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, con uno slalom in programma sulle nevi austriache di Flachau. La grande favorita per la vittoria finale è sempre la campionessa americana, Mikaela Shiffrin, ma occhio alle possibili sorprese Vlhova, Sween-Larson e Holdener.

Mikaela Shiffrin regina per i bookmaker

La Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile fa tappa a Flachau per il Night event, lo slalom che si disputa la sera. La grande favorita per la vittoria finale per i bookmaker è la campionessa in carica Mikaela Shiffrin, offerta vincente a quota 1.60

Le possibili outsider

A contendere la vittoria alla Shiffrin, ci proveranno la forte sciatrice slovacca, Petra Vlhova, offerta vincente a quota 5, la svedese Anna Swenn-Larson a 9, stessa quota offerta per il successo della svizzera Wendy Larsson.

Le quote offerte per le azzurre

Purtroppo nessuna sciatrice italiana è stta inserita nel tabellone quote come possibile vincente dello slalom di Flachau, Nessuna sorpesa per questa scelta visto che la migliore azzurra in classifica di slalom è Marta Rossetti, trentaduesima in classifica con 25 punti.