Pronostico Discesa Libera Wengen: Kilde, Odermatt, Kriechmayr, Feuz, Chi vincerà?

Sabato 14 gennaio 2023 è in programma sulle nevi di Wengen in Svizzera, una discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2022-2023. Il favorito dai bookmaker per la vittoria finale è il campione norvegese Aleksander Aamodt Kilde, ma attenzione a Marco Odermatt, Vincent Kriechmayr e Beat Feuz.

Quote e Pronostico Discesa Libera Maschile Wengen

La Coppa del Mondo di Sci Alpino fa tappa in Svizzera e più precisamente a Wengen, dove sabato 14 gennaio è in programma una discesa libera maschile.

Il favorito dai bookmaker per la vittoria finale è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, bancato vincente a quota 3. Ma occhi puntati sul capo classifica della Coppa del Mondo, il fortissimo sciatore svizzero, Marco Odermatt, offerto vincente 6 volte la posta giocata, stessa quota proposta per la vittoria dell’austriaco Vincent Kriechmayr e dello svizzero Beat Feuz.

Noi vediamo profilarsi un duello a due per la vittoria della gara tra Kilde e Odermatt. Ma per la discesa di Wengen, il nostro pronostico pende dalla parte di Aleksander Aamodt Kilde.

Quote discesisti azzurri, il migliore è Dominik Paris

Il migliore azzurro nelle quote, per il successo nella discesa libera di Wengen è Dominik Paris, bancato a quota 12, segue Christof Innerhofer, giocato a quota 34, Mattia Casse a quota 51, mentre la vittoria di Matteo Marsaglia, paga 201 volte la posta giocata.

Classifica Coppa del mondo di discesa

A guidare la classifica di Coppa del Mondo dedicata alla discesa libera, troviamo in testa Kilde con 405 punti, segue al secondo posto Odermatt con 306, Kriechmayr con 269 punti. Il migliore degli azzurri è Mattia casse fermo a 109 punti.