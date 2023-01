Quote Discesa Libera Kitzbuehel: Aleksander Aamodt Kilde è l’uomo da battere

Torna la Coppa del Mondo si Sci Alpino, venerdì 20 gennaio 2023, con la prima delle due discese libere in programma sulla mitica pista “Streif” di Kitzbuehel in Austria. Il grande favorito per la vittoria è il fortissimo discesista austriaco Aleksander Aamodt Kilde, ma occhio a Marco Odermatt e Beat Feuz. Poche possibilità di una vittoria azzurra.

Quote Discesa Libera Kitzbuehel

La “Streif”, la discesa libera più temuta da tutti gli sciatori torna venerdì 20 gennaio sulle nevi austriache di Kitzbuehel in Tirolo. Il grande favorito secondo le quote proposte dai bookmaker è il leader della Coppa di discesa, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, bancato vincente a quota 2.25.

Pronostico Discesa Libera Kitzbuehel

Attenzione però al campione del Mondo in carica, lo svizzero Marco Odermatt, che potrebbe fare un bello scherzetto a Kilde, il suo successo paga 6 volte la posta giocata.

Stessa quota offerta per la vittoria di un altro sciatore svizzero, Beat Feuz. Dietro loro a quota 11 si offre il successo del beniamino di casa, l’autriaco Vincent Kriechmayr, mentre a quota 15 si paga la vittoria dell’americano Ryan Cochran-Siegle.

Le speranze italiane di vittoria

Sono poche le speranze italiane di successo in questa bellissima discesa libera secondo le quote proposte dai bookmaker. Il miglior azzurro nel tabellone delle quote è Dominik Paris, offerto vincente a quota 17, seguito da Mattia Casse a quota 21, Christof Innerhofer si gioca a 81 e il successo di Matteo Marsaglia paga 151 volte la posta giocata.

La classifica generale di Coppa del Mondo

A guidare la classifica generale di Coppa del Mondo 2022-2023, troviamo al primo posto Marco Odermatt con 1186 punti, seguito da Aleksander Aamodt Kilde con 846, al terzo posto Henrik Kristoffersen con 665 punti. Il miglior sciatore italiano in classifica è Mattia Casse diciassettesimo in classifica con 208 punti.

