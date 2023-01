Domenica 22 gennaio 2023 è in programma sulle nevi austriache di Kitzbuehel uno slalom. Le quote offerte dai bookmaker vedono profilarsi un duello tutto norvegese per la vittoria della gara. Quindi occhi puntati su Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Le possibilità azzurre invece sono incentrate su Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

Quote Slalom Kitzbuehel

La gara conclusiva della tappa austriaca della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2022-2023, si disputerà a Kitzbuehel domenica 22 gennaio e si tratta di uno slalom.

Per i bookmaker, la lotta per la vittoria, salvo sorprese, si restringe a due soli slalomisti, Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Il primo offerto vincente a quota 2.50, il secondo bancato a 3.25.

Dietro di loro, ma lontano nelle quote, troviamo a quota 11 lo sciatore austriaco, Manuel Feller e lo svizzero Loic Mellard, a quota 12 il tedesco Linus Strasser, mentre a quota 15 vengono offerti vincenti tre sciatori, lo svizzero Daniel Yule, il norvegese Atle Lie McGrath e il francese Clement Noel.

Pronostici e Quote Sci Alpino per l’Italia

Non sono molte le possibilità di vittoria per i colori azzurri in questo slalom di Kitzbuehel. Il più quotato per il successo e bancato a quota 34 è Alex Vinatzer, in grande ripresa dopo i primi 3 slalom dove non aveva concluso la manche, nelle ultime due gare ha ottenuto un ottimo 4 posto e una top ten centrata nell’ultima gara disputata.

Gli altri due azzurri inseriti nel tabellone quote sono entrambi offerti vincenti a quota 201 e sono Giuliano Razzoli e il bravissimo Tommaso Sala, sempre a punti negli slalom disputati.

Classifica Coppa del Mondo di Slaom

Diamo uno sguardo alla classifica di Coppa del Mondo per quel che concerno lo slalom. Guida Henrik Kristoffersen, con 320 punti, 10 in più del compagno di squadra Lucas Braathen fermo a 310, mentre al terzo posto troviamo con 241 punti Manuel Feller. Il migliore degli azzurri in classifica è Tommaso Sala al decimo posto con 123 punti.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione