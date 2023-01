Quote Slalom Gigante Kronplatz: sfida Bassino, Shiffrin, Vlhova per la vittoria?

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile è di scena in Italia, martedì 24 gennaio 2023, con uno slalom gigante sulle nevi di Kronplatz. Le favorite per la vittoria dalle quete offerte dai bookmaker sono Marta Bassino, Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Occhio anche a Federica Brignone e Lara Gut.

Quote Slalom Gigante Kronplatz

Domani 24 gennaio è in programma a Kronplatz uno slalom gigante femminile. Le quote offerte dai bookmaker vedono la nostra Marta Bassino la favorita numero 1 per la vittoria, bancata a quota 4 su Sisal e 4.25 su BetN1, stessa quota offerta per il successo della campionessa americana Mikaela Shiffrin.

Altre possibili protagoniste per la vittoria

Occhi puntati anche su Petra Vlhova, offerta vincente a quota 5, Lara Gut, giocata a quota 6, alla nostra Federica Brignone a quota 7, a Sara Hector e a Valerie Grenier, entrambe offerte vincenti a quota 9 e alla francese Tessa Worley, bancata vincente a quota 12

Classifica di Coppa del Mondo di Slalom Gigante

Diamo uno sguardo alla classifica di Coppa del Mondo di Slalom Gigante prima di questa gara. Al comando troviamo Marta Bassino con 425 punti, al secondo posto Mikaela Shiffrin con 400, al terzo posto Lara Gut con 357, al quarto Petra Vlhova von 334 e al 5 posto, Federica Brignone con 304 punti.

