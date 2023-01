Pronostico Slalom Speciale Schladming: Henrik Kristoffersen è l’uomo da battere

La Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile 2022-2023, martedì 24 gennaio arriva in Austria, sulle nevi di Schladming, per uno Slalom Gigante in notturna. L’uomo da battere per la vittoria della gara è il forte sciatore norvegese Henrik Kristoffersen, attenzione anche a Braathen e Yule.

Quote Slalom Speciale Schladming

Martedì 24 gennaio 2023 è in programma sulle nevi austriache di Schladming, uno slalom speciale in notturna. Il grande favorito per la vittoria è il campione norvegese Henrik Kristoffersen, bancato a quota 3 su Sisal e 2.90 su FantasyTeam.

Dietro di lui a quota 4 si gioca il successo dell’altro top sciatore norvegese, Lucas Braathen, a quota 6 paga la vittoria dello svizzero Daniel Yule, a 9 quello del tedesco Linus Strasser, a quota 12 troviamo due sciatori, lo svizzero Loic Mellard e il francese Clement Noel.

Gli azzurri in gara

Per quanto riguarda i colori azzurri, il migliore in quota è Alex Vinatzer, offerto vincente a quota 25, Tommaso Sala si gioca a 66, la vittoria di Giuliano Razzoli paga 100 volte la posta giocata, mentre quella di Simon Maurberger ben 300 volte.

Classifica Coppa del Mondo di Slalom Speciale

Al comando della classifica di Slalom Speciale, prima di questa gara, troviamo Lucas Braathen, con 370 punti, cinque in più di Henrik Kristoffersen, fermo a 365, al terzo posto Daniel Yule con 334, al quarto Loic Mellard con 262 e al quinto Manuel Feller con 241.

