Pronostico Slalom Spindleruv Mlyn: Mikaela Shiffrin è la donna da battere

La Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile 2022-2023, fa tappa in Repubblica Ceca e più precisamente a Spindleruv Mlyn, per due slalom speciale in programma nei giorni 28 e 29 gennaio. E in entrambe gli slalom la donna da battere è sempre la super campionessa americana, Mikaela Shiffrin.

Quote Slalom Speciale 28/29 Gennaio 2023

Per questo fine gennaio la Coppa del Mondo di Sci Alpino, si sposa a Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, per due slal0m speciale. La donna da battere è la fortissima sciatrice USA, Mikaela Shiffrin, offerta vincente a quota 1.70 su Sisal e a 1.65 su Fantasyteam.

A contendere la vittoria alla Shiffrin, troviamo seconda in quota, la slovacca Petra Vlhova, bancata vincente a 3.50, la tedesca Lena Duerr e la svedese Anna Larsson Swenn, entrambe a quota 9 e la svizzera Hendy Holdener a quota 12.

Molto male le sciatrici italiane

Che lo slalom sia una delle discipline dove le sciatrici italiane sono più in difficoltà, lo si nota anche dal tabellone quote per la vincente dello slalom di Spindleruv Mlyn.

Una sola sciatrice italiana inserita, è Marta Rossetti pagata 300 volte la posta giocata. Stessa quota offerta per il successo di Lara Culturi, sciatrice italiana che gareggia però per l’Albania.

Pronostico Slalom Spindleruv Mlyn

Il nostro pronostico per il podio è il seguente, prima Mikaela Shiffrin, al secondo posto Petra Vlhova, mentre al terzo posto lotta a tra Lena Duerr, Anna Larsson Swenn e Hendy Holdener.

Classifica Coppa del Mondo di Slalom

A guidare la classifica di Coppa del Mondo di Sci Alpino, nella specialità slalom speciale è Mikaela Shiffrin con 605 punti, al secondo posto segue con 470 punti Hendy Holdener, al terzo Petra Vlhova con 460.

