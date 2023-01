Pronostici Slalom Chamonix: Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen favoriti

Ultima gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2022-2023, prima della sosta dedicata ai Mondiali. Si tratta di uno slalom in programma sulle nevi francesi di Chamonix. Pronostici Slalom Chamonix, per i bookmaker sarà come sempre lotta a due tra i campioni norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen.

Quote Slalom Chamonix

Lo slalom di Chamonix in Francia, è in programma il 2 febbraio 2023. Per i bookmaker si preannuncia uno scontro tra i due campioni norvegesi per la vittoria dello slalom.

La quota per la vittoria di Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen è offerta sia da Sisal che da BetN1 a quota 4. A quota 7 troviamo il beniamino di casa, Clement Noel, a quota 9 lo svizzero Daniel Yule, l’autriaco Manuel Feller e il tedesco Linus Strasser.

Gli azzurri in gara

Il migliore degli azzurri in quota per la vittoria è Alex Vinatzer, bancato a quota 67, mentre Stefano Gross e Tommaso Sala sono entrambi bancati a quota 201.

Pronostici Slalom Chamonix

Il nostro pronostico vede favorito numero 1 Kristoffersen, al secondo posto Braathen e per il gradino più basso del podio lotta a due tra Noel e Yule.

