Pronostici Discesa Libera Mondiali Sci Alpino: Sofia Goggia è la grande favorita per la vittoria

Per i colori azzurri, c’e tanta attesa per la discesa femminile, in programma sabato 11 febbraio 2023 ai campionati Mondiali di Sci alpino di Courchevel e Meribel in Francia, dove la nostra Sofia Goggia è la grande favorita per la vittoria della gara. Attenzione però a Ilka Stuhec e alla campionessa americana Mikaela Shiffrin, oltre che alla bravissima Lara Gut.

Quote Discesa Libera Femminile Mondiali di Courchevel e Meribel

Segnatevi sul calendario il giorno 11 febbraio 2023 alle ore 11, quando prenderà il via la discesa libera femminile ai Mondiali di Sci Alpino di Courchevel e Meribel.

Per i bookmaker la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro è la nostra Sofia Goggia, bancata vincete a quota 1.80 su Sisal e 1.78 su Starcasinò.

Dietro alla campionessa bergamasca, troviamo la slovena Ilka Stuhec, giocata vincente a quota 7, Mikaele Shiffrin, a quota 9, stessa quota offerta per la vittoria di Lara Gut.

Le altre possibilità di medaglia italiane

Oltre alla già citata e super favorita Sofia Goggia, l’Italia potrà contare anche su Elena Curtoni, offerta in lavagna a quota 26, Federica Brignone, gioca a quota 101 e Laura Pirovano e le sorelle De Lago, Nicol e Nadia, entrambe bancate vincete a 201 volte la posta giocata.

Pronostici Discesa Libera: Sofia Goggia è la grande favorita per la vittoria

Anche il nostro pronostico vede favorita per la medagli d’oro la nostra Sofia Goggia. Dietro di lei bagarre con molte discesiste inserite per le altre due medaglie. Stuhec, Shiffrin, Gut, Sutter e la nostra Curtoni si contenderanno le altre medaglie disponibili.

Programma mondiali di sci Courchevel Meribel

Domenica 5 febbraio: Cerimonia di apertura – ore 18,45

Lunedì 6 febbraio: MERIBEL – Combinata alpina femminile – ore 11/14,30

Martedì 7 febbraio: COURCHEVEL – Combinata alpina maschile – ore 11/14,30

Mercoledì 8 febbraio: MERIBEL – SuperG femminile – ore 11,30

Giovedì 9 febbraio COURCHEVEL – SuperG maschile – ore 11,30

Sabato 11 febbraio – MERIBEL – Discesa libera femminile – ore 11

Domenica 12 febbraio – COURCHEVEL – Discesa libera maschile – ore 11

Martedì 14 febbraio – MERIBEL – Parallelo a squadre – ore 12,15

Mercoledì 15 febbraio – MERIBEL – Parallelo individuale – ore 12

Giovedì 16 febbraio – MERIBEL – Gigante femminile – ore 10/13,30

Venerdì 17 febbraio – COURCHEVEL – Gigante maschile – ore 10/13,30

Sabato 18 febbraio – MERIBEL – Slalom femminile – ore 10/13,30

Domenica 19 febbraio – COURCHEVEL – Slalom maschile – ore 10/13,30

