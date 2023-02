Pronostici Sci Alpino: Marco Odermatt favorito per il Super G ai Mondiali di Courchevel-Meribel

Pronostici Sci Alpino, e’ il campione svizzero Marco Odermatt, il grande favorito per la vittoria del Super G dei Mondiali di Sci Alpino di Courchevel-Meribel in Francia, in programma giovedì 9 febbraio alle ore 11.30. Per i colori azzurri proveranno ad andare a medaglia Dominik Paris e Mattia Casse.

Quote Mondiali Sci Alpino Super G

Giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 11.30 a Courchevel in Francia è in programma il Super G maschile che decreterà il vincitore del titolo Mondiale. Il grande favorito per la vittoria dei bookmaker è il leader di Coppa del Mondo, lo svizzero Marco Odermatt, bancato vincete a quota 2.

A contendere la medaglia d’oro a Odermatt ci proveranno il fortissimo sciatore norvegese, Aleksander Aamodt Kilde, favorito numero 1 nella discesa mondiali, offerto vincente a quota 3.75 e l’austriaco Vincent Kriechmayr a quota 9.

Quote Italiani in gara

La punta di diamante per l’Italia, per una possibile medaglia è Dominik Paris, inserito nella lavagna vincenti a quota 17, Mattia Casse giocato a quota 34, Christof Innerhoffer a quota 151, mentre la vittoria di Matteo Marsaglia, paga 200 volte la posta.

Pronostici Sci Alpino: Marco Odermatt favorito per il Super G

Si preannuncia uno scontro a due, per la vittoria del Super G dei Mondiali di Courchevel-Meribel, tra Odermatt e Kilde. Per noi il favorito numero 1 è Odermatt, che in stagione si è dimostrato uno sciatore compleato. Per la medaglia di bronzo lotta molto aperta tra Kriechmayr, Paris, Casse, Meillard e Pinturault.

Programma mondiali di sci Courchevel Meribel

Domenica 5 febbraio: Cerimonia di apertura – ore 18,45

Lunedì 6 febbraio: MERIBEL – Combinata alpina femminile – ore 11/14,30

Martedì 7 febbraio: COURCHEVEL – Combinata alpina maschile – ore 11/14,30

Mercoledì 8 febbraio: MERIBEL – SuperG femminile – ore 11,30

Giovedì 9 febbraio COURCHEVEL – SuperG maschile – ore 11,30

Sabato 11 febbraio – MERIBEL – Discesa libera femminile – ore 11

Domenica 12 febbraio – COURCHEVEL – Discesa libera maschile – ore 11

Martedì 14 febbraio – MERIBEL – Parallelo a squadre – ore 12,15

Mercoledì 15 febbraio – MERIBEL – Parallelo individuale – ore 12

Giovedì 16 febbraio – MERIBEL – Gigante femminile – ore 10/13,30

Venerdì 17 febbraio – COURCHEVEL – Gigante maschile – ore 10/13,30

Sabato 18 febbraio – MERIBEL – Slalom femminile – ore 10/13,30

Domenica 19 febbraio – COURCHEVEL – Slalom maschile – ore 10/13,30

