Lo slalom Gigante femminile, in programma giovedì 16 febbraio 2023, è una delle gare più attese da noi italiani per i Mondiali di Sci Alpino in corso di svolgimento a Courchevel e Meribel in Francia. Pronostico Slalom Gigante Mondiali: Mikaela Shiffrin favorita, ma occhio alle italiane Marta Bassino e Federica Brignone.

Quote Slalom Gigante Mondiali di Courchevel e Meribel

La favorita numero uno per i bookmaker, per lo Slalom Gigante dei Mondiali di Courchevel e Meribel, rimane la campionessa americana Mikaela Shiffrin, offerta vincente a quota 2 su Sisal e a quota 1.95 su Goldbet.

Ma attenzione alle nostre due punte azzurre, Marta Bassino, fresca medaglia d’oro a sorpresa nel SuperG femminile che potrebbe cercare il bis, la sua vittoria è offerta a quota 6 e all’altra fortissima azzurra, Federica Brignone, medaglia d’oro nella combinata di apertuta dei Mondiali, inserita in lavagna a quota 7.50, stessa quota offerta per il successo della svizzera Lara Gut.

Dietro di loro a quota 9 si paga il successo della slovacca Petra Vlhova e della svedese Sara Hector, a quota 16 troviamo la portacolori francese Tessa Worley e la canadese Valerie Grenier.

Programma mondiali di sci Courchevel Meribel

Domenica 5 febbraio: Cerimonia di apertura – ore 18,45

Lunedì 6 febbraio: MERIBEL – Combinata alpina femminile – ore 11/14,30

Martedì 7 febbraio: COURCHEVEL – Combinata alpina maschile – ore 11/14,30

Mercoledì 8 febbraio: MERIBEL – SuperG femminile – ore 11,30

Giovedì 9 febbraio COURCHEVEL – SuperG maschile – ore 11,30

Sabato 11 febbraio – MERIBEL – Discesa libera femminile – ore 11

Domenica 12 febbraio – COURCHEVEL – Discesa libera maschile – ore 11

Martedì 14 febbraio – MERIBEL – Parallelo a squadre – ore 12,15

Mercoledì 15 febbraio – MERIBEL – Parallelo individuale – ore 12

Giovedì 16 febbraio – MERIBEL – Gigante femminile – ore 10/13,30

Venerdì 17 febbraio – COURCHEVEL – Gigante maschile – ore 10/13,30

Sabato 18 febbraio – MERIBEL – Slalom femminile – ore 10/13,30

Domenica 19 febbraio – COURCHEVEL – Slalom maschile – ore 10/13,30

La favorita d’obbligo per la vittoria dello Slalom Gigante è anche per noi della redazione la top campionessa americana Mikaela Shiffrin, che dopo le prime due gare si deve “accontentare” di una medaglia d’argento conquistata nel SuperG, dopo l’uscita nella combinata.

Dietro di lei, ma con ottime possibilità di podio e anche con un pizzico di fortuna della medaglia d’oro, troviamo Marta Bassino e Federica Brignone. Altre possibili outsider, sicuramente Lara Gut, Sara Hector e Valerie Grenier.

