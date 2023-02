La medaglia d’oro per lo slalom Speciale femminile, ai Mondiali di Sci Alpino femminile, in corso di svolgimento in Francia, nelle località di Courchevel e Meribel, sarà assegnata sabato 18 febbraio 2023. Pronostico Slalom Speciale Mondiali: Shiffrin favorita, Duerr e Vlhova le outsider.

Quote Slalom Speciale Mondiali di Courchevel e Meribel

La grande favorita per la vittoria della gara Mondiale di Slalom Speciale è la fortissima campionessa americana Mikaela Shiffrin. La vottiria di Mikale Shiffrin è infatti offerta a quota 1.75 su Sisal e a quota 1.75 anche su Goldbet.

Le outsider della gara e le probabili avversarie della campionessa Usa, sono la tedesca Lena Duerr, offerta vincente a quota 4 e la brava sciatrice slovacca, Petra Vlhova, giocata vincente a quota 5.

Altre possibili protagoniste sono la svizzera Wendy Holdner, inserita nel tabellone quota a 9, la svedese Anna Sween Larsson, a quota 12 e la giovanissima stella croata, Zrinka Ljutic a quota 15.

Quote offerte per le slalomiste azzurre

Lo slalom speciale è la disciplina dello Sci Alpino dove le azzurre fanno più fatica e le quote sottolineano questo momento difficile.Solo due azzurre inserite e a quota 300, sono Anita Gulli e Lara Della Mea.

Programma mondiali di sci Courchevel Meribel

Domenica 5 febbraio: Cerimonia di apertura – ore 18,45

Lunedì 6 febbraio: MERIBEL – Combinata alpina femminile – ore 11/14,30

Martedì 7 febbraio: COURCHEVEL – Combinata alpina maschile – ore 11/14,30

Mercoledì 8 febbraio: MERIBEL – SuperG femminile – ore 11,30

Giovedì 9 febbraio COURCHEVEL – SuperG maschile – ore 11,30

Sabato 11 febbraio – MERIBEL – Discesa libera femminile – ore 11

Domenica 12 febbraio – COURCHEVEL – Discesa libera maschile – ore 11

Martedì 14 febbraio – MERIBEL – Parallelo a squadre – ore 12,15

Mercoledì 15 febbraio – MERIBEL – Parallelo individuale – ore 12

Giovedì 16 febbraio – MERIBEL – Gigante femminile – ore 10/13,30

Venerdì 17 febbraio – COURCHEVEL – Gigante maschile – ore 10/13,30

Sabato 18 febbraio – MERIBEL – Slalom femminile – ore 10/13,30

Domenica 19 febbraio – COURCHEVEL – Slalom maschile – ore 10/13,30

Mikaela Shiffrin è anche per noi la donna da battere in questo Slalom Speciale dei Mondiali di Courchevel e Meribel. Dietro di lei lotta a quattro per le due medagli rimaste, Duerr , Vlhova, Holdner e Larsson. Attenzione anche a Zrinka Ljutic, che potrebbe essere la vera sorpresa della gara.

