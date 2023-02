Lo Slalom Speciale maschile è forse una delle gare più incerte di questi Mondiali di Sci Apino, in corso di svolgimento a Courchevel e Meribel, nella Savoia francese, in programma domenica 19 febbraio 2023. Pronostico Slalom Speciale Maschile: chi vincerà tra Kristoffersen, Braathen, Zenhaeusern e Noel?

Quote Slalom Speciale Mondiali di Courchevel e Meribel

Per i bookmaker, sono molti gli sciatori che potrebbero vincere lo slalom speciale dei Mondiali di Sci Alpino di Courchevel e Meribel. Il favorito nelle quote è il norvegese Henrik Kristoffersen, offerto vincente a quota 4 su Sisal e a quota 3.90 su Fantasyteam.

Dietro di lui il compagno di squadra, il giovane Lucas Braathen a quota 5, stessa quota offerta per il successo dello svizzero Ramon Zenhaeusern, mentre a quota 6 troviamo il francese Clement Noel.

Altri possibili outsider sono Daniel Yule bancato a quota 9, Linus Strasser e Manuel Feller, entrambi offerti vincenti a quota 12 e Loic Meillard a quota 16.

Quote offerte per gli slalomisti italiani

Il migliore nelle quote dei bookmaker per i sciatori italiani è Alex Vinatzer, giocato vincente a quota 33, Tommaso Sala a quota 66, mentre Stefano Gross e offerto vincente a quota 300.

Programma mondiali di sci Courchevel Meribel

Domenica 5 febbraio: Cerimonia di apertura – ore 18,45

Lunedì 6 febbraio: MERIBEL – Combinata alpina femminile – ore 11/14,30

Martedì 7 febbraio: COURCHEVEL – Combinata alpina maschile – ore 11/14,30

Mercoledì 8 febbraio: MERIBEL – SuperG femminile – ore 11,30

Giovedì 9 febbraio COURCHEVEL – SuperG maschile – ore 11,30

Sabato 11 febbraio – MERIBEL – Discesa libera femminile – ore 11

Domenica 12 febbraio – COURCHEVEL – Discesa libera maschile – ore 11

Martedì 14 febbraio – MERIBEL – Parallelo a squadre – ore 12,15

Mercoledì 15 febbraio – MERIBEL – Parallelo individuale – ore 12

Giovedì 16 febbraio – MERIBEL – Gigante femminile – ore 10/13,30

Venerdì 17 febbraio – COURCHEVEL – Gigante maschile – ore 10/13,30

Sabato 18 febbraio – MERIBEL – Slalom femminile – ore 10/13,30

Domenica 19 febbraio – COURCHEVEL – Slalom maschile – ore 10/13,30

Per noi di Bet Italia Web, la medaglia d’oro sarà un duello a due tra i due norvegesi Kristoffersen, Braathen, almeno di clamorosi errori. Dietro una bagarre per il terzo posto, Zenhaeusern, Noel, Yule, Strasser e perchè no anche il nostro Vinatzer.