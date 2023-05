Mancano ancora tanti mesi alla partenza della nuova stagione di Coppa del Mondo di Sci Alpino Maschile, ma i principali bookmaker hanno già aperto iniziato a quotare il loro favorito per la vittoria finale, e l’uomo da battere è ancora uan volta il campione in carica, lo svizzero Marco Odermat. Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-2024: le quote dei bookmaker premiamo ancora Marco Odermatt.

Come è finita la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2022-2023?

La stagione di Coppa del Mondo 2022-2023, di sci alpino maschile, ha visto un dominatore assoluto, il campione svizzero Marco Odermatt, che ha chiuso la classifica finale con ben 2042 punti, vincendo anche oltre la generale anche le classifiche di specialità di Supergigante e Slalom Gigante.

Al secondo posto della classifica generale, ma staccato di oltre 600 punti è arrivato lo sciatore norvegese Aleksander Aamodt Kilde, mentre sul gradino più basso del podio troviamo il fortissimo slalomista norvegese, Henrik Kristoffersen.

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023-2024: il favorito numero 1 è Marco Odermatt

Le quote offerte dai bookmaker sullo sciatore vincitore della Coppa del Mondo 2023-2024, vedono Marco Odermatt grande favorito per la vittoria della classifica generale. Il primo posto di Odermatt è offerto a quota 1.10 sia su Sisal che su Goldbet.

Dietro di lui, troviamo a quota 10, Aleksander Aamodt Kilde, che precede a quota 15 due sciatori, Henrik Kristoffersen e lo sciatore austriaco Marco Schwarz. A quota 17, altro sciatore norvegese, Lucas Braathen, a quota 26, Vincent Kriechmayr e a quota 34 lo svizzero Loic Meillard.

Solo Dominik Paris è inserito nel tabellone quote per gli azzurri

Un solo sciatore azzurro è stato inserito nel tabellone quote per il vincente della classifica generale di Coppa del Mondo maschile 2023-2024 e si tratta di Domink Paris, offerto però vincente a una quota “monstre”, ovvero puntando 10 euro su Paris, in caso di conquista della Coppa del Mondo generale si incasserebbero ben 3000 euro.

