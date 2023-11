Tennis ATP Finals Torino 2023. Siamo arrivati al momento più atteso di questo 2023, finalmente da domenica 12 a domenica 19 andranno in scena le atp finals di Torino.

Tennis ATP Finals Torino 2023: i partecipanti

Vediamo gli 8 partecipanti:

-Novak Djokovic

-Carlos Alcaraz

-Danil Medvedev

-Jannik Sinner

-Andrey Rublev

-Stefanos Tsitsipas

-Alexander Zverev

-Holger Rune

Saranno 2 i giocatori a mancare rispetto all’anno precedente, il primo nome sicuramente il più importante, Casper Ruud, reduce dalla finale persa con Novak Djokovic nel 2022. L’altro nome che manca all’appello è quello di Taylor Fritz che non è stato all’altezza quest’anno di entrare nei miglior 8 giocatori al mondo.

Tennis ATP Finals Torino 2023: i giocatori più attesi

Sicuramente il più atteso di tutti è Novak djokovic che è il vincitore dell’anno scorso e che anche quest’anno in tour ha dimostrato di essere l’uomo da battere.

Carlos Alcaraz è sicuramente il secondo favorito per queste Finals anche se non è reduce da un buon finale di stagione.

L’ultimo, e forse il nome che tutti aspettiamo è quello del nostro italiano, Jannik Sinner che sta dimostrando di giocare un tennis di altissimo livello.

Quote atp finals

Abbiamo selezionato le migliori quote antepost per la vittoria finale tra Marathobet, Sisal ed Unibet.

Djokovic 2.25

Alcaraz 2.75

Medvedev 3.50

Sinner 5.00

Rublev 20.00

Tsitsipas 20.00

Rune 33.00

Zverev 33.00

Tennis ATP Finals Torino 2023: il nostro favorito

Noi di Betitaliaweb vediamo come super favorito Djokovic, ma decidiamo comunque di puntare su Jannik Sinner a quota @5.00, un pò per tifo, un pò anche per valore (stake basso).

