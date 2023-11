Finale Tennis ATP 2023. Anche quest’anno tennistico è giunto al termine. Novak Djokovic è il campione per la settimana volta di finale del torneo dei maestri.

Pronostici Tennis ATP Finals 2023: grande Sinner, ma vince sempre Nole

Siamo giunti al termine di queste incredibili e indimenticabili Tennis ATP Finals 2023 appena concluse a Torino. Finale e semifinali di altissimo livello, dove Novak Djokovic ha dovuto battere sabato Alcaraz e domenica Sinner.

Jannik Sinner ha dimostrato tutta settimana di essere arrivato ad un livello altissimo, quasi da numero uno del mondo.

Ripercorriamo il girone dei due

Jannik ha passato il girone con 3 vittorie su 3, dove ha battuto anche il futuro campione serbo per 2-1. Dall’altra parte troviamo Novak che a differenza di Jannik ha fatto 2/3 nel girone, dove ha battuto Rune e Hurzack.

In semifinale Jannik ha dovuto affrontare Medvedev in una partita durissima, vinta solo 6-1 al terzo. Novak invece ha dovuto affrontare un durissimo Alcaraz, sbarazzato in 2 set 6-4/6-2.

In finale purtroppo il nostro italiano è arrivato un po’ stanco, ma soprattutto Novak ha dimostrato ancora una volta di essere l’uomo da battere la domenica.

