Quote Antepost Sinner 2024. Il 2024 sarà l’anno della definitiva consacrazione di Jannik Sinner? Solo il campo ce lo dirà, ma con ancora negli occhi le grandi battaglie delle ATP Finals, andiamo a vedere le quote aggiornate sugli Slam del 2024, una stagione in cui i bookmakers credono che l’altoatesino vincerà almeno un grande torneo del circuito.

Quote Antepost Sinner 2024: sarà l’anno di Jannik

Le ATP Finals le vince Djokovic su Jannik Sinner, ma è lo stesso Nole a dichiarare che il futuro sarà dell’altoatesino. E lo sarà già dal 2024?

Secondo i bookmakers sì visto che una vittoria di almeno uno slam nel 2024 da parte di Jannik Sinner si gioca @3.00, una quota tutto sommato bassa, se pensiamo che solo Djokovic (ovviamente) e Carlos Alcaraz entrambi con una micro quota @1.35, e Daniil Medvedev @2.25 hanno quote più basse di Sinner che si lascia alle spalle anche Rafa Nadal che troviamo @4 in questa lavagna.

Le quote degli Slam di Tennis del 2024

Vediamo come cambiano le quote per gli Slam ATP Tennis dopo le grandi Finals giocate di Sinner. Il primo dei 4 grandi tornei stagionali di Tennis sarà l’Australian Open dove troviamo Novak Djokovic @2.10 come grande favorito su Carlos Alcaraz @3.50 poi arriva Daniil Medvedev @3.50. Qui Jannik Sinner @11 è abbastanza indietro, ma l’azzurro anche qui si tiene alle spalle Rafa Nadal @15 e anche Stefanos Tsitsipas @13. Non ci sono altri italiani tra i favoriti visto che con Matteo Berrettini si sale @36 volte la posta, per non parlare di Lorenzo Musetti @121.

A Wimbledon i due grandi favoriti si invertono, con Carlos Alcaraz @2.50 di poco avanti su Novak Djokovic. Qui spagnolo e serbo fanno il vuoto con Daniil Medvedev staccato @13 e Jannik Sinner @16. Anche qui Matteo Berrettini @41 è lontano nonostante i fasti del passato (che sembrano ancora nun ricordo lontano per il tennista romano che arriva da un 2023 davvero negativo). Lorenzo Musetti sempre in tripla cifra @101 volte la posta.

Passiamo a Roland Garros e anche al torneo francese abbiamo Carlos Alcaraz @2.50 davanti a tutti, in particolare davanti a Novak Djokovic @3.25. Sulla terra rossa del French Open però torna a farsi imponente anche la figura di Rafa Nadal @5, poi troviamo Holger Rune @9. Per quanto riguarda Jannik Sinner, troviamo l’altoatesino in un trio @11 volte la posta con Medvedev e Tsitsipas. Qui si invertono Lorenzo Musetti, che ha più possibilità @33 di quota, e Matteo Berrettini che troviamo @101.

Infine lo US Open dove torna Novak Djokovic @2.25 a dominare, ma Carlos Alcaraz @2.50 è sempre molto vicino, e Daniil Medvedev @8 si presenta da terzo incomodo, davanti a Jannik Sinner @13, poi c’è un salto netto fino ad Alexander Zverev @31. Indietro pure qui Matteo Berrettini @61 mentre Lorenzo Musetti torna a salire @121 volte la posta.

Veloce appunto sul WTA femminile dove c’è sempre una sola protagonista, come nel 2023, anche per la prossima stagione è Iga Swiatek la giocatrice da battere, tanto da essere favorita in TUTTI e 4 gli slam del 2024 secondo le quote al momento.

