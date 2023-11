Pronostico Fils-Nardi 28 novembre 2023. Oggi andrà in scena il primo girone del tabellone delle Next Gen finals dove si affronteranno Arthur Fils contro Luca Nardi.

Pronostico Fils-Nardi 28 novembre 2023: lo stato di forma dei tennisti

Come tutti conosciamo, le next gen è un torneo giocato al meglio dei 5 set con il punto deciso sul 40-40, ma soprattutto i set sono a 3 game non a 6.

Oggi si affronteranno il giovane Fils, reduce da una grandissima stagione che l’ha visto scalare la classifica, contro il nostro azzurro, Luca Nardi, anche lui reduce da una buonissima annata. I due giocatori non si sono mai affrontati.

Pronostico Fils-Nardi 28 novembre 2023: le migliori quote

Le quote per questo match, vedono favorito Fils a quota 1.25 su Unibet mentre troviamo Nardi a quota 4.00 su Sisal.

Le nostre scommesse su Arthur Fils-Luca Nardi

Sulla carta il favorito è il francese, ma attenzione che Nardi in queste condizioni può giocare un ottimo tennis. Decidiamo di prenderci la vittoria di un set di Nardi a quota @1.60.

