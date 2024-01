Pronostici Tennis Programma 8-14 gennaio 2024. Il nuovo anno di Tennis è già iniziato con la United Cup e con i primi tornei nell’emisfero boreale, in attesa del primo slam dell’anno, l’Australian Open. Tra Brisbane ed Oakland abbiamo visto per esempio il grande ritorno di Rafa Nadal. Vediamo il programma ATP del 8-14 gennaio 2024, torna in campo Jannik Sinner.

Pronostici Tennis Programma 8-14 gennaio 2024: qualificazioni Australian Open

Il grande tennis è già tornato con i primi tornei del nuovo anno solare in cui abbiamo rivisto un positivo rientro di Rafa Nadal a Brisbane (dove ha giocato bene anche il nostro Arnaldi), una sconfitta netta ed inattesa di Djokovic contro DeMinaur alla United Cup, e anche Lorenzo Musetti che avanza nel ranking ATP dopo il torneo giocato ad Hong Kong.

La prossima settimana si inizia a fare sul serio, in particolare con le qualificazioni degli Australian Open 2024 dal 8 al 11 gennaio, e proprio l’11 gennaio ci sarà l’atteso sorteggio del tabellone principale del primo slam dell’anno, con proprio Nadal che spaventa tutti, visto che la sua posizione bassa nel ranking lo potrebbe far incrociare già al primo turno contro chiunque, anche contro Djokovic.

La presenza di tennisti italiani alle qualificazione Australian Open sarà massiccia con: Flavio Cobolli, Luca Nardi, Luciano Darderi, Giulio Zeppieri, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Raul Brancaccio, Stefano Travaglia, Federico Gaio, Marco Cecchinato, Francesco Passaro, Alessandro Giannessi, Riccardo Bonadio, Franco Agamenone, Francesco Maestrelli e Stefano Napolitano. Sono invece già nel tabellone principale Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Nel femminile da segnalare l’ingresso nel tabellone principale di Sara Errani, visto il forfait di Madison Keys. Saranno impegnate nelle qualificazioni Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

Pronostici Tennis Programma 8-14 gennaio 2024: torna in campo Jannik Sinner

Dal 8 al 14 gennaio ci sarà anche l’ATP250 Adelaide e avremo in campo tre azzurri: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego. Grande attesa per Jannik Sinner che torna in campo per la prima volta nel nuovo anno, e sarà presente al torneo di esibizione del Kooyong Classic a Melbourne, per quella che sarà anche l’unica presenza prima degli Australian Open.

Tornando al femminile Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti saranno impegnate anche ad Hobart (8-13 gennaio), dove la marchigiana lo scorso anno ha fatto la finale.

Programma completo tornei ATP Tennis 8-14 gennaio

Dalla prossima settimana torneranno anche le analisi quotidiane e i consigli per le scommesse di Brian, che dalla redazione lo scorso anno ci ha regalato una grande stagione di casse e profitti con le scommesse sul Tennis ATP.

TORNEI ATP

-Qualificazioni Australian Open (8-11 gennaio)

-Kooyong Classic (10-12 gennaio):

-ATP250 Adelaide (8-14 gennaio)

TORNEI WTA

-Qualificazioni Australian Open (8-11 gennaio)

-WTA250 Hobart (8-13 gennaio)

