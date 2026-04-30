Semifinale a Madrid per il Master 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola dove Jannik Sinner cerca di entrare nella storia come primo tennista a vincere 5 Master 1000 consecutivi, ma tra lui e la finale c’è prima il francese Arthur Fils. Pronostico Sinner-Fils 1 maggio 2026.

Pronostico Sinner-Fils 1 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Jannik Sinner-Arthur Fils, match di tennis valido per la semifinale del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Jannik Sinner continua la sua marcia storica verso il 5° Master 1000 vinto di fila, un’impresa senza precedenti. L’altoatesino ha superato Bonzi all’esordio e poi ha fatto fuori anche Moller e Norrie prima del quarto contro la giovane promessa spagnola, Rafa Jodar, che però si è arreso in due set contro l’azzurro che lo ha ridimensionato con un 6-2 7-5.

Dall’altra parte il francese Arthur Fils, attuale n°25 del ranking ATP ma anche n°5 della Race 2026. Fils ha usufruito a sua volta del bye al primo turno a Madrid, per iniziare il suo cammino con un match combattuto contro Buse, superato dopo 3 set infuocati (6-7 7-6 7-5) e ha continuato più agevolmente superando Nava, Etcheverry e anche Lehecka ai quarti, senza concedere nemmeno un set.

Guida TV Tennis: dove vedere Jannik Sinner-Arthur Fils?

Jannik Sinner-Arthur Fils, così come tutte le altre partite del Masters 1000 di Madrid 2026, saranno trasmesse in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Migliori quote per Jannik Sinner-Arthur Fils

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Jannik Sinner-Arthur Fils

Un solo incrocio, sul cemento di Montpellier nel 2023, con vittoria di Sinner in due set. I due si sarebbero poi dovuti incrociare anche la settimana dopo a Marsiglia, ma Jannik diede forfait prima di scendere in campo.

PRONOSTICO: SINNER -4.5 @2.04

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