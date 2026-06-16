Pronostico Mattia Bellucci-Raphael Collignon: analisi, quote e scommesse Tennis, ottavi di finale ATP Halle del 17-06-2026

Pronostico Bellucci-Collignon 17 giugno 2026
Pronostici Tennis
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16 Giugno 2026

Continua l’avvicinamento allo slam di tennis di Wimbledon, con i tornei ATP sull’erba e oggi parliamo dell’ottavo di finale del ATP 500 Halle dove il nostro Mattia Bellucci sfida Raphael Collignon. Entrambi i giocatori stanno attraversando un momento di forma eccezionale e si trovano al proprio best ranking in carriera in questo mese. Pronostico Bellucci-Collignon 17 giugno 2026.

Pronostico Bellucci-Collignon 17 giugno 2026: analisi e statistiche 

Vediamo le analisi di Mattia Bellucci-Raphael Collignon match di tennis valido per il torneo ATP 500 di Halle 2026.

Mattia Bellucci (n. 74 ATP) ha un feeling naturale con l’erba. Il mancino azzurro arriva da una vittoria strepitosa al primo turno contro il campione in carica Alexander Bublik, battuto per 7-6, 6-1. Bellucci ha mostrato una solidità impressionante al servizio (79% di punti con la prima) e grandi soluzioni a rete.

Raphael Collignon (n. 51 ATP) è in ascesa, forte anche di un ottimo Roland Garros dove ha eliminato Ben Shelton. Il belga nel suo match d’esordio ad Halle ha liquidato nettamente Alexei Popyrin per 6-4, 6-2, mettendo a sua volta in mostra numeri eccezionali al servizio (88% di punti vinti sulla prima palla).

Pronostico Bellucci-Collignon 17 giugno 2026

Pronostico Bellucci-Collignon 17 giugno 2026

Guida TV Tennis: dove vedere

Il match tra Mattia Bellucci e Raphael Collignon agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle 2026 si giocherà mercoledì 17 giugno 2026, con l’inizio stimato a partire dalle ore 11:30. Il torneo di Halle è trasmesso in esclusiva sui canali sportivi di Sky, su Sky Sport Tennis, Sky Sport 1 e anche in streaming attraverso Sky Go o NOW TV.

Migliori quote su Mattia Bellucci-Raphael Collignon

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Mattia Bellucci-Raphael Collignon
17/06/2026
22:00
Bookmaker12
2.101.75
2.151.72
2.101.75
2.201.70
2.201.70

Le nostre scommesse su Mattia Bellucci-Raphael Collignon

I due tennisti si sono affrontati due volte in carriera e Mattia Bellucci conduce per 2-0 nei precedenti ufficiali. Il più recente è stato il Challenge di Cap Cana, sul cemento, con vittoria di Bellucci nei quarti di finale per 6-4, 6-2 mentre nel 2023 un precedente su erba, alle qualificazioni per Wimbledon dove l’azzurro si impose per 6-4, 6-4.

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