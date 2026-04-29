Pronostico Flavio Cobolli-Alexander Zverev: analisi e scommesse sui quarti di finale Tennis ATP Master 1000 di Madrid del 30-04-2026

Pronostico Cobolli-Zverev 30 aprile 2026
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29 Aprile 2026

Flavio Cobolli e Alexander Zverev si affrontano domani, giovedì 30 aprile 2026, nei quarti di finale del Mutua Madrid Open, il Master 1000 di tennis sulla terra rossa della capitale spagnola. Pronostico Cobolli-Zverev 30 aprile 2026.

Pronostico Cobolli-Zverev 30 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Flavio Cobolli-Alexander Zverev, match di tennis valido per i quarti di finale del ATP Master 1000 Madrid 2026 di tennis maschile.

Flavio Cobolli sta vivendo il miglior momento della carriera. A Madrid ha appena eliminato la testa di serie n. 7 Daniil Medvedev in tre set (6-3, 5-7, 6-6). Ad aprile ha già raggiunto la finale a Monaco, battendo proprio Zverev.

Alexander Zverev arriva ai quarti di finale di Madrid dopo una serie di vittorie convincenti nel torneo, confermando un ottimo stato di forma sulla terra battuta nel 2026. Il suo ultimo match è stata una vittoria in tre set contro il giovane ceco Jakub Menšík.

Pronostico Cobolli-Zverev 30 aprile 2026

Pronostico Cobolli-Zverev 30 aprile 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Flavio Cobolli-Alexander Zverev?

Il match è in programma sul campo centrale, il Manolo Santana Stadium, con orario ancora da definire ufficialmente. Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Flavio Cobolli-Alexander Zverev

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Flavio Cobolli-Alexander Zverev
10/03/2025
22:00
Bookmaker12
3.251.33
3.401.33
3.201.32
3.301.32
3.201.32

Le nostre scommesse su Flavio Cobolli-Alexander Zverev

Il bilancio complessivo vede Zverev in vantaggio per 2-1. Tuttavia, l’ultimo incontro è stato vinto dall’italiano proprio pochi giorni fa, nella semifinale di Monaco di Baviera, con Cobolli che vinse con un doppio 6-3, 6-3 contro il tedesco. L’altitudine di Madrid favorisce i battitori, ma Cobolli ha dimostrato a Monaco di poter neutralizzare il servizio del tedesco con una risposta aggressiva e grande solidità da fondo. Ci aspettiamo un match combattuto.

PRONOSTICO: OVER 22.5 GAMES @1.70

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