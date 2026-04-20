Pronostici Tennis: sorteggio ATP Madrid 2026, tutti gli accoppiamenti degli azzurri al Master 1000 spagnolo

Sorteggio ATP Madrid 2026
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20 Aprile 2026

In arrivo il secondo Master 1000 su terra rossa della stagione di Tennis, ATP Madrid 2026 dove Jannik Sinner si presenta ancora da favorito, anche per via del forfait del padrone di casa Alcaraz. Vediamo gli accoppiamenti, i possibili cammini degli azzurri e i quarti di finale teorici. Sorteggio ATP Madrid 2026.

Sorteggio ATP Madrid 2026: i match degli italiani

Dal 21 aprile al 3 maggio va in scena il Masters di Madrid, il quarto torneo “1000” della stagione e il secondo su terra rossa dopo Monte Carlo dove ha vinto Jannik Sinner. È stato intanto sorteggiato il tabellone, che ha definito gli accoppiamenti degli otto italiani presenti alla Caja Magica.

SORTEGGIO ITALIANI

[1] Jannik Sinner (ITA) bye / 2° turno vs qualificato

[6] Lorenzo Musetti (ITA) bye / 2° turno vs Hubert Hurkacz/qualificato

[10] Flavio Cobolli (ITA) bye / 2° turno vs Ugo Carabelli/Gael Monfils

[18] Luciano Darderi (ITA) bye / 2° turno vs Daniel Altmaier/Juan Manuel Cerundolo

Lorenzo Sonego (ITA) vs qualificato

Mattia Bellucci (ITA) vs Damir Dzumhur

Matteo Berrettini (ITA) vs Raphael Collignon

Federico Cinà (ITA) vs Alex Michelsen

QUARTI DI FINALE TEORICI
[1] SINNER vs. de Minaur [5] [4] Shelton vs. MUSETTI [6] [8] Bublik vs. Auger-Aliassime [3] [7] Medvedev vs. Zverev [2]

Il possibile cammino di Jannik Sinner

Jannik Sinner si presenta come testa di serie numero uno e principale favorito, anche alla luce dell’assenza del padrone di casa Carlos Alcaraz. Un torneo segnato da diverse defezioni di rilievo, tra cui i forfait del serbo Novak Djokovic e dello statunitense Taylor Fritz.

Sinner inizierà il proprio cammino affrontando un giocatore proveniente dalle qualificazioni; al terzo turno potrebbe ritrovare uno tra l’americano Alex Michelsen e il canadese Gabriel Diallo. Michelsen, tra l’altro, debutterà contro Federico Cinà, entrato in tabellone grazie a una wild card. L’altoatesino è inserito nello stesso quarto dell’australiano Alex de Minaur e nello stesso ottavo dello statunitense Tommy Paul. Nei quarti di finale potrebbe profilarsi però un incrocio con il brasiliano João Fonseca o con il giovane spagnolo Rafael Jodar, che potrebbero affrontarsi a loro volta negli ottavi di finale.

Sorteggio ATP Madrid 2026

Sorteggio ATP Madrid 2026

I cammini a Madrid degli altri italiani

Sorteggio poco favorevole per Lorenzo Musetti: il toscano, esentato dal primo turno, potrebbe debuttare contro il polacco Hubert Hurkacz o contro un qualificato. Inserito nello stesso quarto dello statunitense Ben Shelton, Musetti si trova in una sezione di tabellone ricca di possibili avversari insidiosi.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Flavio Cobolli e Luciano Darderi inizieranno direttamente al secondo turno: il romano affronterà uno tra il francese Gaël Monfils e l’argentino Camilo Ugo Carabelli; l’italo-argentino se la vedrà con il vincente del confronto tra il tedesco Daniel Altmaier e l’argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Completano il roster tricolore Lorenzo Sonego, che affronterà un qualificato, Mattia Bellucci, opposto al bosniaco Damir Džumhur, e Matteo Berrettini, che sfiderà il belga Raphaël Collignon.

Azzurri impegnati anche nelle qualificazioni dove ci saranno quattro azzurri ai nastri di partenza. Matteo Arnaldi, che ha iniziato una collaborazione tecnica con Fabio Colangelo, sfiderà il serbo Dusan Lajovic e, sulla carta, non è un incontro semplice. Il serbo sa il fatto suo sul rosso e si spera che Arnaldi sappia ritrovare la verve in un torneo che in passato gli ha sorriso.

Francesco Maestrelli, invece, giocherà contro il talento norvegese Nicolai Budkov Kjaer, un tennista di cui si parla un gran bene. Il toscano, dopo l’exploit in Australia, ha fatto fatica a ritrovare il suo tennis e su una terra veloce forse il suo tennis potrebbe risultarne avvantaggiato. Per quanto riguarda Stefano Travaglia e Andrea Pellegrino i rivali saranno rispettivamente il georgiano Nikoloz Basilashvili e l’americano Martin Damm.

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