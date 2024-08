Finiti i fasti dei tornei di Tennis Olimpici, torna la programmazione dei tornei ATP e WTA. Vediamo cosa ci aspetta in questa settimana di tennis verso Canada e Stati Uniti. Calendario Tennis 5-11 agosto 2024.

Calendario Tennis 5-11 agosto 2024: il programma maschile con ATP Montreal

Ad agosto si apre la stagione del cemento con i Masters 1000 di Montreal, seguito da quello di Cincinnati e, a fine mese, gli US Open, l’ultimo Grande Slam in programma. Ma torniamo al ATP 1000 canadese dove torna in gioco il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, che ha dovuto saltare le Olimpiadi per un problema di tonsillite, con l’Italia che comunque si è goduta il bronzo di Lorenzo Musetti.

A Montreal classico tabellone a 56, con bye al primo turno per le prime otto teste di serie, tra le quali ovviamente Jannik che trova nella parte alta del tabellone il numero 3, il russo Daniil Medvedev, potenziale avversario dell’azzurro in semifinale. Nella parte bassa il penultimo atto ipotetico è tra il polacco Hubert Hurkacz, numero 4, ed il tedesco Alexander Zverev, numero 2.

Jannik Sinner attende al secondo turno lo spagnolo Pedro Martinez o un qualificato, mentre nella parte alta del main draw sarà presente anche Lorenzo Sonego, che se la vedrà col neerlandese Tallon Griekspoor, mentre Luciano Darderi inizierà il proprio cammino con la testa di serie numero 10, lo statunitense Tommy Paul.

Matteo Arnaldi esordirà contro un qualificato, mentre nella parte bassa del tabellone sarà ancora italiano l’avversario del padrone di casa canadese Felix Auger-Aliassime, numero 14 del seeding, che affronterà al primo turno Flavio Cobolli che non abbiamo visto a Parigi, ma che arriva da un grande torneo giocato a Washington.

CALENDARIO ATP

6-11 agosto: Masters Montreal Apt 1000

TABELLONE ATP MASTERS 1000 MONTREAL

(1) Sinner bye

Q – P. Martinez

Sonego – Griekspoor

Tiafoe – (15) Tabilo

(10) Paul – Darderi

Shapovalov – Q

Etcheverry – Jarry

(5) Rublev bye

(3) Medvedev bye

Davidovich Fokina – Safiullin

Q – Arnaldi

Diallo – (16) Khachanov

(12) Humbert – Fils

Borges – Kecmanovic

Michelsen – Nishikori

(8) Tsitsipas bye

(7) Dimitrov bye

Q – Q

Popyrin – Machac

Bublik – (11) Shelton

(14) Auger-Aliassime – Cobolli

Mannarino – Q

Q – Monfils

(4) Hurkacz bye

(6) Ruud bye

Norrie – Giron

Korda – Pospisil

Navone – (9) Fritz

(13) Rune – Raonic

Marozsan – Carreno Busta

Thompson – Draper

(2) Zverev bye

Calendario Tennis 5-11 agosto 2024: il programma femminile con WTA Toronto

Il periodo estivo, anche per il tennis femminile, coincide tra cui i prestigiosi tornei nel nord d’America, come il WTA 1000 del Canada e di Cincinnati, che fungono da preparazione agli US Open. Diverse le rinunce di spicco, a partire da Iga Swiatek, Elena Rybakina e Jasmine Paolini; Swiatek e Paolini per riprendere dalle Olimpiadi (tra l’altro Jasmine è stata grande protagonista non nel singolo, ma nello storico doppio da medaglia con Errani), per la kazaka continuano evidentemente gli stessi problemi che le hanno impedito di giocare anche la rassegna a cinque cerchi.

C’è solo un’italiana a difendere i colori azzurri a Toronto, ed è Elisabetta Cocciaretto, che esordirà con una qualificata e trova anche uno spot abbastanza attaccabile. Bisognerà vedere se la condizione è migliore rispetto alle Olimpiadi, che non ha potuto affrontare a meglio a causa dei postumi di una polmonite che l’ha costretta a saltare Wimbledon. Nessun’azzurra nelle qualificazioni.

L’anno scorso il torneo è andato a Jessica Pegula, con l’americana che superò nettamente in finale la russa Liudmila Samsonova in un torneo molto caro ai colori azzurri visto che si tratta di uno dei due 1000 vinti nella storia da un’italiana, con Camila Giorgi che nel 2021 batté in finale Karolina Pliskova.

CALENDARIO WTA

6-12 agosto: Toronto Wta 1000

TABELLONE WTA 1000 TORONTO 2024



Gauff (USA) [1]-Bye

Qualificata-Kenin (USA)

Potapova-Frech (POL)

Qualificata-Shnaider [14]

Jabeur (TUN) [9]-Osaka (JPN) [WC] Mertens (BEL)-Qualificata

Qualificata-Tomova (BUL)

Bye-Samsonova [6]

Pegula (USA) [3]-Bye

Podoroska (ARG)-Pliskova (CZE)

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Zhang (CHN)-Fernandez (CAN) [15]

Azarenka [12]-Pavlyuchenkova

Qualificata-Stephens (USA)

Blinkova-Stearns (USA)

Bye-Keys (USA) [7]

Navarro (USA) [8]-Bye

Linette (POL)-Marino (CAN) [WC] Rogers (USA)-Svitolina (UKR)

Maria (GER)-Kostyuk (UKR) [11]

Yastremska (UKR) [16]-Putintseva

Qualificato-Stakusic (CAN) [WC] Badosa (ESP)-Tauson (DEN)

Bye-Ostapenko (LAT) [4]

Kasatkina [5]-Bye

Dolehide (USA)-Anisimova (USA)

Andreescu (CAN) [WC]-Tsurenko (UKR)

Qualificata-Kalinskaya [10]

Haddad Maia (BRA) [13]-Bouzkova (CZE)

Kalinina (UKR)-Boulter (GBR)

Bucsa (ESP)-Yuan (CHN)

Bye-Sabalenka [2]

