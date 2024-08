In Canada continuano il torneo di Tennis, il Master 1000 di Montreal in campo nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto con in campo il nostro Matteo Arnaldi contro lo statunitense Mackenzie McDonald. Pronostico McDonald-Arnaldi 7 agosto 2024.

Pronostico McDonald-Arnaldi 7 agosto 2024: lo stato di forma dei tennisti

In Canada si giocano i 32esimi di finale del Masters 1000 ATP Montreal con il match di mercoledì pomeriggio tra Mackenzie McDonald-Matteo Arnaldi.

Mackenzie McDonald (numero #93 al mondo) si è qualificato al main draw canadese battendo 2-1 Mpetshi Perricard e replicando poi con un più comodo 2-0 contro Duckworth. Prima McDonald aveva giocato il torneo di Washington uscendo al primo turno per 0-2 contro un altro italiano, Bellucci.

Oggi l’americano affronterà un azzurro ancora superiore, Matteo Arnaldi (#46) che abbiamo visto anche a Parigi dove aveva superato il primo turno contro Fils prima di cedere 1-2 in un match combattuto contro Koepfer. I due giocatori non si sono mai affrontati prima di oggi.

Pronostico McDonald-Arnaldi 7 agosto 2024: le migliori quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il Master 1000 in Canada, ATP Montreal.

Le nostre scommesse su Mackenzie McDonald-Matteo Arnaldi

Brian ha analizzato questo match di tennis dandoci un paio di consigli, dividiamo la puntata sulla vittoria dell’azzurro @1.90 ma anche su una partita comunque combattuta da Over 21.5 Games che troviamo @1.66. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

