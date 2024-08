Dal Canada il grande tennis si sposta verso gli Stati Uniti con gli ultimi tornei in preparazione per lo slam dello US Open. Il WTA e l’ATP di Tennis giocano a Cincinnati. Calendario Tennis 12-18 agosto 2024.

Calendario Tennis 12-18 agosto 2024: i tornei ATP

Il torneo principale della settimana è il Master 1000 del ATP Cincinnati dove torna in gioco Jannik Sinner che sarà ancora il numero 1 del seeding dopo la delusione canadese che lo ha visto ancora con problemi fisici ed eliminato da Rublev e gli 800 punti persi nel ranking, anche se Jannik rimane al numero 1 anche del ranking mondiale. Per lui un bye al primo turno, al secondo invece l’incontro con un qualificato oppure Tallon Griekspoor, con cui ci sono sempre state vittorie sudate, con orizzonte ai quarti proprio con Rublev.

Con l’assenza di Novak Djokovic, Carlos Alcaraz è al numero 2, quindi incrocio con Sinner possibile solo in finale. Il debutto dello spagnolo sarà contro uno tra Gael Monfils ed Alexei Popyrin, mentre agli ottavi si staglierebbe un match complicato con uno tra Holger Rune e Matteo Berrettini.

Matteo Arnaldi è nel secondo quarto del tabellone, debutto con l’argentino Tomas Martin Etcheverry per poi sfidare potenzialmente Ben Shelton al secondo turno. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi sono invece nel terzo spicchio: per il bronzo olimpico la prima sarà con Nicolas Jarry con potenziale ottavo con Daniil Medvedev, anche per Darderi c’è il Cile avanti con Alejandro Tabilo, per poi spingersi contro Tommy Paul.

ATP CINCINNATI, IL TABELLONE

J. Sinner (1) bye

Q/SE vs T. Griekspoor

M. Giron vs S. Baez

J. Thompson vs U. Humbert (13)

T. Fritz (11) vs B. Nakashima (WC)

Q/SE vs A. Fils

Z. Zhang vs G. M. Perricard

A. Rublev (6) bye

A. Zverev (3) bye

K. Khachanov vs F. Cerundolo

M. Purcell (WC) vs T. Machac

P. Carreno Busta (PR) vs S. Korda (16)

B. Shelton (12) vs R. Opelka (WC)

T. M. Etcheverry vs M. Arnaldi

F. Maroszan vs Q/SE

G. Dimitrov (8) bye

H. Hurkacz (5) bye

Q/SE vs C. Norrie

A. Tabilo vs L. Darderi

Q/SE vs T. Paul (10)

L. Musetti (14) vs N. Jarry

A. Davidovich Fokina vs F. Tiafoe

J. Lehecka vs M. Navone

D. Medvedev (4) bye

C. Ruud (7) bye

F. Auger-Aliassime vs Q/SE

J. Draper vs Q/SE

J-L. Struff vs S. Tsitsipas (9)

H. Rune (15) vs M. Berrettini (WC)

A. Mannarino vs Q/SE

G. Monfils vs A. Popyrin

C. Alcaraz (2) bye

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Calendario Tennis 12-18 agosto 2024: i tornei WTA

Master 1000 di Cincinnati anche in versione femminile WTA. Torna Iga Swiatek: la numero 1 del mondo avrà un tabellone ricco di trappole ma si presenta da grande favorita nelle quote antepost per la vittoria finale nonostante potrebbe arrivare un difficile quarto contro Jasmine Paolini, anche se nemmeno per l’italiana le cose sono tanto semplici, vista la potenziale presenza di Emma Navarro.

Una sola presenza ulteriore per l’Italia, quella di Elisabetta Cocciaretto, che dopo un esordio con una qualificata è destinata a trovare la bielorussa Aryna Sabalenka al secondo turno. Tre le italiane costrette a passare dalle qualificazioni: Lucia Bronzetti sfiderà la canadese Marina Stakusic, Martina Trevisan un’alternate non ancora identificata, Sara Errani la cinese Yafan Wang.

TABELLONE WTA 1000 CINCINNATI 2024

Swiatek (POL) [1]-Bye

Tomljanovic (AUS)-Qualificata

Qualificata-Noskova (CZE)

Mertens (BEL)-Kostyuk (UKR) [15]

Navarro (USA) [11]-M. Andreeva

Pliskova (CZE)-Tomova (BUL)

Potapova-Burel (FRA)

Bye-Paolini (ITA) [5]

Sabalenka [5]-Bye

Qualificata-Cocciaretto (ITA)

Svitolina (UKR)-Qualificata

Special Exempt-Azarenka [14]

Samsonova [15]-Xinyu Wang (CHN)

Boulter (GBR)-Linette (POL)

Qualificata-Andreescu (CAN) [WC] Bye-Ostapenko (LAT) [8]

Pegula (USA) [6]-Bye

Muchova (CZE)-Yastremska (UKR)

Dolehide (USA) [WC]-Qualificata

Alexandrova-Kasatkina [9]

Vekic (CRO) [16]-Haddad Maia (BRA)

Shnaider-Zhang (CHN)

Fernandez (CAN)-Yuan (CHN)

Bye-Rybakina (KAZ) [4]

Zheng (CHN) [7]-Bye

Bouzkova (CZE)-Qualificata

Wozniacki (DEN) [WC]-Kalinina (UKR)

Pavlyuchenkova-Jabeur (TUN) [12]

Kalinskaya [13]-Siniakova (CZE)

Stearns (USA) [WC]-Badosa (ESP)

Qualificata-Putintseva (KAZ)

Bye-Gauff (USA) [2]

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.