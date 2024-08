Il tennis maschile del ATP ha in programma il 250 di Winston-Salem mentre ci sono due tornei WTA 250 al femminile, a Monterrey e a Cleveland. Si tratta degli ultimi eventi prima dello US Open, e in tutto questo iniziano anche i match di qualificazione per l’ultimo major della stagione 2024 di tennis. Calendario Tennis 19-25 agosto 2024.

Calendario Tennis 19-25 agosto 2024: tornei ATP

Già iniziato da qualche giorno il torneo di Tennis ATP 250 di Winston-Salem, ultimo evento in preparazione allo US Open, che sarà anche l’ultimo slam della stagione 2024 di Tennis. Siamo arrivati agli ottavi di finale dopo le ultime vittorie nella notte italiana di Borna Coric e di Marton Fucsovics, in una giornata andata per le lunghe causa maltempo.

Il croato (n.83 del ranking) si è imposto contro l’indiano Sumit Nagal (n.74 del mondo) per 6-4 6-2 e nel prossimo turno giocherà contro l’argentino Sebastian Baez (n.1 del seeding). Meno agevole l’affermazione dell’ungherese (n.84 ATP) contro il giapponese Taro Daniel (n.90 del mondo): 4-6 6-1 6-2 lo score in favore del magiaro. Fucsovics giocherà negli ottavi di finale contro lo statunitense Alex Michelsen (n.11 del seeding).

Negli incontri andati in scena sono arrivati i successi anche del francese Arthur Cazaux e dell’australiano Aleksandar Vukic. Il transalpino (n.93 del mondo), affossato dai problemi fisici nell’ultimo periodo, ha regolato con lo score di 6-1 7-6 (3) l’olandese Botic van de Zandschulp (n.75 ATP). Negli ottavi affronterà l’australiano Hijikata (n.16 del seeding). Rimanendo in territorio australiano, Vukic (n.97 del mondo) ha battuto il britannico Daniel Evans (n.178 del ranking) per 2-6 6-4 6-1 e nel prossimo round se la vedrà contro il francese Adrian Mannarino (n.4 del seeding).

Nella nottata italiana il belga Zizou Bergs (n.85 ATP) ha avuto la meglio dell’americano Reilly Opelka (n.322 del mondo), tornato nelle ultime settimane all’agonismo dopo un periodo di stop, con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (1). Il belga giocherà contro l’argentino Tomas Etcheverry (testa di serie n.6). A completamento del quadro le affermazioni del brasiliano Thiago Seyboth Wild (3-6 6-3 6-4 all’australiano James Duckworth) e dell’americano Chris Eubanks (2-6 7-5 6-4 all’australiano Walton).

Calendario Tennis 19-25 agosto 2024: tornei WTA

Il tennis femminile del WTA la fa da padrona in questa settimana di preparazione prima dell’ultimo slam stagionale di Tennis, lo US Open. Si giocheranno infatti due tornei WTA 250, il WTA Monterrey in Messico e il WTA Cleveland negli States.

Nel torneo messicano non ci sarà Donna Vekic, la campionessa in carica che lo scorso anno ha piegato la Garcia in un match combattuto fino al 3° set finito 7-5 per la croata. In testa alle lavagne troviamo così Danielle Collins che però dovrà fare attenzione ad Emma Navarro poi abbiamo Elina Svitolina come possibile terzo incomodo, oltre ad Ekaterina Alexandrova.

A Cleveland ci sarà invece la campionessa in carica Sara Sorribes Torno che lo scorso anno ha vinto al 3° set la finale contro Alexandrova, anche se il bis nell’edizione del 2024 paga quasi @30 volte la posta. In cima alle lavagne troviamo Leyhla Fernandez, ma attenzione anche a Beatriz Haddad Maria mentre con Anastasia Potanova si sale in doppia cifra @12 di quota.

Qualificazioni US Open 2024

A New York si inizia già a giocare con i match di qualificazione degli US Open di tennis, ultimo slam della stagione. L’edizione 2024 vedrà al via nei tabelloni cadetti cinque azzurri ed una sola azzurra.

Tra gli uomini saranno al via Mattia Bellucci, il quale esordirà contro lo statunitense Aidan Mayo, Stefano Napolitano, che avrà l’arduo compito di iniziare il proprio cammino contro il tedesco Yannick Hanfmann, e Francesco Passaro, che se la vedrà con l’elvetico Alexander Ritschard.

Presenti anche Andrea Pellegrino, che affronterà subito l’argentino Diego Schwartzman, Matteo Gigante, il quale esordirà contro il colombiano Daniel Elahi Galan, ed Andrea Vavassori, che se la vedrà con il francese Calvin Hemery.

Tra le donne l’unica azzurra al via nel tabellone cadetto sarà Lucrezia Stefanini, che inizierà il proprio percorso contro la colombiana Emiliana Arango. Nel complesso, dei sette azzurri al via nessuno ha mai superato le qualificazioni e giocato nel tabellone principale degli US Open.

