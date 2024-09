Dopo la prima fase della Coppa Davis, con l’Italia che ha superato il girone, il grande tennis con ATP e WTA si sposta in Oriente, in particolare in Cina con i tornei di tennis maschile di Hangzhou e Chengdu mentre il femminile gioca a Seul e Hua Hin. Programma Tennis 16-22 settembre 2024.

Programma Tennis 16-22 settembre 2024: i tornei ATP

In campo maschile il Tennis ha in programma l’Atp 250 di Chengdu 2024 dal 18 al 24 settembre. Lorenzo Musetti sarà il secondo favorito in lavagna, dietro ad Hubert Hurkacz che è l’unico giocatore in top-10 nel ranking mondiale a partecipare a questo torneo in cui ci saranno altri due azzurri da seguire: Lorenzo Sonego e Fabio Fognini.

Dal 18 al 24 settembre ci sarà anche Atp 250 di Hangzhou 2024 che avrà un field decisamente superiore visto che in testa alle lavagne ci sono Andrey Rublev, Holger Rune, Sebastian Korda e Karen Khachanov. Anche qui presenti un paio di italiani: Luciano Darderi e Luca Nardi.

Guida tv Tennis ATP. Il torneo Hangzhou Open e il Chengdu Open verranno trasmessi in diretta TV esclusiva su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); diretta streaming su NOW, Sky Go, Sky Stream, Sky Sport Plus, Extra Match, TennisTV.

I tornei di tennis femminile WTA

In campo femminile si gioca il WTA 500 Seoul. Nella capitale della Corea del Sud torna in campo la numero 1 al mondo, Iga Swiatek che è anche l’unica giocatrice in top-10 in gioco, visto che poi si passa a Daria Kasatkina (#12). Non si segnalano giocatrici italiane nel main draw.

Anche al WTA 250 Hua Hin non ci sono tenniste azzurre, in un torneo dal field abbastanza basso visto che la migliore, sulla carta, è Dayana Yastremska che però è solo #33 nel ranking mondiale del WTA.

Guida TV Tennis WTA. tornei Korea Open e Thailand Open verranno trasmessi in diretta TV in simulcast su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e SuperTennis (224, 64); diretta streaming su NOW, Sky Go, Sky Stream, Sky Sport Plus, Extra Match, SuperTenniX.

