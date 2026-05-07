Pronostico Matteo Arnaldi-Alex De Minaur: secondo turno Tennis Master 1000 ATP Roma del 08-05-2026

Pronostico Arnaldi-De Minaur 8 maggio 2026
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7 Maggio 2026

Matteo Arnaldi ha vinto al primo turno in tre set mandandoci subito in cassa con la prima giocata degli Internazionali d’Italia di tennis che sono iniziati nella Capitale, e ora vediamo cosa potrà fare in un secondo turno ATP Roma molto difficile contro Alex De Minaur. Pronostico Arnaldi-De Minaur 8 maggio 2026.

Pronostico Arnaldi-De Minaur 8 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Matteo Arnaldi-Alex De Minaur, match di tennis valido per il secondo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

Matteo Arnaldi sta vivendo la sua migliore stagione sulla terra, con una crescita esponenziale nel servizio e nel diritto. Il pubblico di Roma sarà il suo uomo in più. Al primo turno ha superato in tre set Munar.

Alex De Minaur è uno dei migliori difensori del circuito, anche se la terra non è la sua superficie preferita, la sua velocità lo rende un avversario difficilissimo da “sfondare” e in ogni caso parliamo del numero 8 al mondo mentre Arnaldi è fuori dalla top 100 (106° posto.

Pronostico Arnaldi-De Minaur 8 maggio 2026

Pronostico Arnaldi-De Minaur 8 maggio 2026

Guida TV Tennis: dove vedere Matteo Arnaldi-Alex De Minaur?

Il match è previsto per venerdì 8 maggio 2026 sul Campo Centrale del Foro Italico (orario stimato intorno alle 15:00. Diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su Sky GO e NOW.

Migliori quote per Matteo Arnaldi-Alex De Minaur

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Matteo Arnaldi-Alex De Minaur
08/05/2026
22:00
Bookmaker12
3.101.36
3.001.36
3.051.35
3.101.35
3.101.36

Le nostre scommesse su Matteo Arnaldi-Alex De Minaur

Il bilancio ufficiale dei precedenti tra Arnaldi e De Minaur nei tornei ATP è attualmente di 1-1. Arnaldi vinse una maratona epica in tre set, fondamentale per la vittoria dell’Italia nella Coppa Davis del 2023 mentre De Minaur si è imposto nettamente in tre set sul cemento di casa all’Australian Open del 2025. Quello su terra battuta è però un incrocio inedito tra i due ma vediamo De Minaur avant.

PRONOSTICO: DE MINAUR -3.5 @1.76

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