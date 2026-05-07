L’incontro tra Luciano Darderi e Yannick Hanfmann è valido per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026. Darderi, specialista della terra battuta, entra in gioco al ATP Roma 2026 dopo il bye al primo turno. Pronostico Darderi-Hanfmann 8 maggio 2026.

Pronostico Darderi-Hanfmann 8 maggio 2026: analisi e statistiche

Vediamo le analisi di Luciano Darderi-Yannick Hanfmann, match di tennis valido per il secondo turno ATP Master 1000 Roma 2026 di tennis maschile.

L’italo-argentino Luciano Darderi sta vivendo una crescita costante, arrivando al 20° posto del ranking mondiale, e inizia il torneo romano dopo il bye al primo turno e dopo essere uscito al 2° turno a Madrid, dopo aver battuto un Cerundolo, ha perso contro un altro Cerundolo il match successivo.

Yannick Hanfmann è il numero 59 del ranking mondiale e ha già giocato il primo turno a Roma, un match faticoso vinto al 3° set contro Hurkacz. Anche Hanfmann ha perso a Madrid contro Cerundolo. Il tedesco è un giocatore d’esperienza che ama giocare a Roma (dove ha raggiunto i quarti nel 2023). Possiede un ottimo servizio e colpi che possono mettere in difficoltà Luciano.

Guida TV Tennis: dove vedere Luciano Darderi-Yannick Hanfmann?

Il match è in programma venerdì 8 maggio 2026 sul Pietrangeli, con orario stimato intorno alle 17:00. Diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky GO.

Migliori quote per Luciano Darderi-Yannick Hanfmann

Vediamo la comparazione delle migliori quote per la vittoria testa a testa sul mercato italiano per questo match di tennis.

Le nostre scommesse su Luciano Darderi-Yannick Hanfmann

Il bilancio ufficiale tra i due vede l’italiano in vantaggio per 3-0, senza concedere nemmeno un set al tedesco, e sempre su terra battuta tra Cordoba in Argentina e Santiago del Cile. I due avrebbero dovuto affrontarsi anche in Marocco quest’anno, sempre su terra rossa, ma Darderi ha vinto senza scendere in campo, per ritiro di Hanfmann. Questa volta ci aspettiamo un pò più di battaglia.

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