Dal 20 al 22 settembre a Berlino si giocherà la 7° edizione della Laver Cup che mette di fronte Team Europa e Team Mondo. Non ci sarà Jannik Sinner ma l’Italia potrà contare su Flavio Cobolli. Ecco l’anteprima con tutto quello che c’è da sapere su questa manifestazione e per le migliori scommesse sul tennis. Pronostici Laver Cup 2024.

Pronostici Laver Cup 2024: che cos’è e come funziona?

La sfida tra Team Europa e Team Mondo è giunta alla settima edizione della Laver Cup 2024 che si tiene sul cemento indoor della Uber Arena di Berlino dal 20 al 22 settembre. Le due squadre saranno guidate da Bjorn Borg e John McEnroe, mentre dal 2025 toccherà a Yannik Noah e Andre Agassi. Il Team Mondo va a caccia della terza vittoria consecutiva dopo aver perso nei primi quattro anni.

Format. La prima squadra che raggiunge i 13 punti vince la Laver Cup. Ma c’è l’ulteriore novità: le vittorie negli incontri valgono di più nella giornata finale che in quelle precedenti. Ogni vittoria in un incontro vale un punto il venerdì, due punti il sabato e tre punti la domenica, rendendo possibili grandi variazioni nella giornata finale. Potranno essere disputate 12 partite in totale. La Laver Cup non mette in palio punti di classifica. Se il punteggio è in parità dopo 12 partite, una sfida di doppio ai tempi supplementari deciderà il vincitore. Non è ancora accaduto nella storia della Laver Cup.

L’anno scorso, a Vancouver, il Team World si è imposto per 13-2 sul Team Europe, che è stato colpito da ritiri per infortunio prima del torneo e ha ottenuto una sola vittoria nella seconda giornata.

Roger Federer è cofondatore della Laver Cup e ha partecipato a quattro edizioni, con un record perfetto di 6-0 nei match di singolare. L’anno scorso a Vancouver è stato presente al torneo per tutti e tre i giorni e quest’anno sarà presente a Berlino. Federer si è ritirato dal tennis dopo aver giocato il doppio con Rafael Nadal alla Laver Cup di Londra del 2022.

I tennisti protagonisti alla Laver Cup 2024

Il team Europe è composto quest’anno da Alexander Zverev (Germania), Carlos Alcaraz (Spagna) Daniil Medvedev (Russia), Casper Ruud (Norvegia), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Stefanos Tsitsipas (Grecia). Le riserve sono Flavio Cobolli (Italia) e Jan-Lennard Struff (Germania). L’unico forfait è quello di Rafael Nadal che per molti avrebbe partecipato utilizzando questa manifestazione per annunciare il proprio ritiro, ma il marocchino sembra aver cambiato idea.

Il team World, invece, è formato da Taylor Fritz (USA), Frances Tiafoe (USA), Ben Shelton (USA), Alejandro Tabilo (Cile), Francisco Cerundolo (Argentina), Thanasi Kokkinakis (Australia). Non sono state rese note le riserve, mentre i due forfait sono quelli di Alex de Minaur e Tommy Paul in quota Australia e ancora USA.

Calendario completo e Guida TV Laver Cup 2024

Sono previste cinque sessioni, tre serali e due notturne, spalmate su tre giornate. I giocatori scelti per ogni sessione vengono annunciati il giorno precedente. Tutte le partite della Laver Cup 2024 saranno trasmesse su Eurosport e Discovery+.

Venerdì 20 settembre

13:00 – Ruud/Cerundolo a seguire Tsitsipas/Kokkinakis

19:00 – Dimitrov/Tabilo a seguire Alcaraz/Zverev vs Fritz/Shelton

Sabato 21 settembre

13:00 – Sessione diurna: due partite di singolare

19:00 – Sessione notturna: una partita di singolare, una partita di doppio

Domenica 22 settembre

12:00 – Sessione diurna: una partita di doppio seguito da tre incontri di singolare, se necessario (se è necessario un solo incontro per decidere il vincitore, viene disputato un incontro di esibizione dopo la cerimonia del trofeo).

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.