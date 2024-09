E’ iniziato il torneo ATP 500 di Pechino per il Tennis maschile. I favoriti per la vittoria finale sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, con l’altoatesino, numero 1 al mondo, che debutterà giovedì mattina contro Nicolas Jarry. Pronostici Tennis ATP Pechino 2024.

Pronostici Tennis ATP Pechino 2024: i favoriti

Inizia l’ATP 500 Pechino per Jannik Sinner, con l’obiettivo di confermarsi dopo gli US Open e prepararsi in vista del finale di stagione oltre a difendere il titolo conquistato lo scorso anno qui dal numero 1 al mondo.

Le quote di Better e Betflag preannunciano il solito duello con Carlos Alcaraz, che Sinner, testa di serie numero uno, potrà incontrare solo in finale: i due partono appaiati in quota a 2,50, mentre il terzo incomodo Daniil Medvedev è staccato a 7. Dopo il forfait di Zverev, è Rublev la quarta forza del torneo, offerto a 13, seguito da Dimitrov a 16.

Altri tre gli italiani nel tabellone: Musetti è in lavagna a 26 per il trionfo finale, mentre Cobolli e Sonego, che esordiranno contro Bublik e Mannarino, pagano rispettivamente 51 e 61.

Tutte le quote antepost ATP Pechino: Sinner e Alcaraz i tennisti da battere

Vediamo tutte le quote antepost proposte anche da Bet365, e le lavagne non cambiano, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre nettamente al comando e alla pari, in un testa a testa per la vittoria finale

Programma e Guida TV Jannik Sinner v Nicolas Jarry

Giovedì 26 settembre, Jannik Sinner farà il proprio esordio nel torneo ATP500 di Pechino. Il n.1 del mondo giocherà contro il cileno Nicolas Jarry e sarà una sfida non semplice per l’altoatesino che però è nettamente favorito in quota. Ecco la comparazione delle migliori quote per questo match di Tennis ATP Pechino 2024.

C’è un solo precedente che risale al 2019, ovvero al confronto sull’erba di ‘s-Hertogenbosch dove vinse il cileno 7-6 (4) 6-3. Di acqua ne è passata sotto i ponti e si giocherà poi su una superficie diversa.

La partita tra Jannik Sinner e Nicolas Jarry, valida per il primo turno del torneo ATP500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

