Andiamo a vedere nel dettaglio il milionario torneo di esibizione di Tennis che si giocherà da mercoledì 16 ottobre in Arabia Saudita, con 6 dei più grandi tennisti del momento, tra cui il nostro Jannik Sinner. Vediamo analisi, scommesse, format, match, quote e il programma completo del torneo con guida tv. Pronostici Six Kings Slam 2024.

Pronostici Six Kings Slam 2024: a Ryad il torneo col montepremi più ricco di sempre

Mercoledì 16 ottobre 2024, scatta a Riyad il Six Kings Slam, il torneo d’esibizione con un montepremi di lusso (1,5 milioni di dollari per la partecipazione e 6 milioni di dollari al campione) che vede la partecipazione delle più grandi star del tennis, i “Sei Re” Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Holger Rune e Rafael Nadal, vincitore di 22 titoli Slam, in una delle sue ultime apparizioni prima del ritiro dall’attività agonistica.

Questo torneo non dà punti ATP e quindi conterà solo il prestigio, e i soldi come abbiamo visto. Per fare un paragone con gli altri tornei del Grande Slam, Sinner vincendo uno Slam come gli Australian Open ha guadagnato “solo” 1.933.403 milioni di euro.

Regolamento Six Kings Slam 2024

Dato che si tratta di un torneo d’esibizione, le regole vengono scritte dagli organizzatori che hanno deciso di programmare due sfide di “quarti di finale” da cui usciranno gli sfidanti di Novak Djokovic e Rafael Nadal, considerati fra i talenti migliori degli ultimi due decenni e per questo promossi già in semifinale. Per loro il montepremi non può che crescere visto che sono già certi di partecipare almeno alla finale per il terzo posto, altra novità inserita in questa competizione.

Chi dovrà sudarsi l’accesso alla sfida decisiva saranno appunto Jannik Sinner, chiamato a sfidare Daniil Medvedev ai quarti prima eventualmente di ritrovare nuovamente Djokovic dopo la vittoria all’ATP Masters 1000 di Shanghai, e Carlos Alcaraz, destinato ad affrontare Holger Rune prima di pensare a un possibile derby con Nadal. Questi appuntamenti “preliminari” andranno in scena nella giornata di mercoledì 16 ottobre prima di accedere alla Final Four, in programma il giorno successivo, mentre le finali sono previste per sabato 19.

Programma completo e Guida TV Tennis Six Kings Slam

Mercoledì 16 Ottobre – Quarti di finale

ore 18.30: Sinner-Medvedev su Sky Sport Uno e NOW

non prima delle 20: Alcaraz-Rune su Sky Sport Uno e NOW

Giovedì 17 Ottobre – Semifinali

ore 18.30: Djokovic-Sinner/Medvedev su Sky Sport Uno e NOW

non prima delle 20: Nadal-Alcaraz/Rune su Sky Sport Uno e NOW

Sabato 19 Ottobre – Finali

ore 18.30: Finale 3°/4° posto su Sky Sport Tennis e NOW

non prima delle 20: Finale 1°/2° posto su Sky Sport Tennis e NOW

Quote Antepost Six Kings Slam

Sinner, dopo il successo nel Masters 1000 di Shanghai, cerca un altro colpo in una stagione incredibile, ed è offerto @3 volte la posta dagli esperti Sisal, preceduto solo da Alcaraz proposto @2,50.

Chiude il podio Novak Djokovic @5 su Snai e Goldbet, davanti a Rafael Nadal, che a fine stagione dirà addio al tennis, visto vincente @12. Chiudono la lavagna Danil Medvedev @16 e Holger Rune infondo @20 volte la posta.

