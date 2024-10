Sabato andra in scena la finale del ricco torneo dell’Arabia Saudita, dove per il primo e secondo posto, si affronteranno il numero uno del mondo, Jannik Sinner, contro il numero due, Carlos Alcaraz. Il vincitore si porterà a casa un assegno da ben 6 milioni di dollari. Pronostico Sinner-Alcaraz 19 ottobre 2024.

Pronostico Sinner-Alcaraz 19 ottobre 2024: lo stato di forma dei tennisti

Entrambi i giocatori, arrivano a questa finalissima del Six Kings Slam 2024, il torneo di esibizione che si sta disputando a Ryad, in un periodo di forma strabiliante.

Jannik Sinner è reduce da un 2024 spaventoso, dove ha vinto 2 slam, ma soprattutto ha ottenuto 66 vittorie su 73 partite giocate.

Dall’altra parte troviamo Carlos Alcaraz, che anche lui è reduce da una stagione impeccabile, lo spagnolo è reduce da uno score che vanta 51 partite vinte su 61.

I due giocatori si sono affrontati 11 volte e al momento conduce Alcaraz 7-4, attenzione però che negli ultimi mesi Sinner ha sempre dimostrato di essere un giocatore pronto per giocare queste partite con una forza mentale superiore a quella dello spagnolo.

Migliori Quote Sinner-Alcaraz del 19-10-2024

Al momento pochi bookmakers hanno in lavagna questa partita in pre-match essendo un esibizione (live saranno disponibili ovunque invece). Al momento le poche quote disponibili sul mercato italiano vedono favorito Sinner a 1.72 mentre troviamo Alcaraz a quota 2.00.

Guida TV Jannik Sinner-Carlos Alcaraz del 19 ottobre 2024

L’incontro tra Sinner e Alcaraz si disputerà sabato 19 ottobre 2024, dalle ore 20:00 italiane.

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sul digitale terrestre su Supertennis (canale 64), ma anche da Sky Sport e DAZN. In streaming sarà altresì presente su NOW TV, Supertennix e appunto la piattaforma di DAZN.

Il cammino di Sinner ed Alcaraz al Six Kings Slam

JANNIK SINNER

Sinner b. Medvedev 6-0 6-3

Sinner b. Djokovic 6-2 6-7 6-4

CARLOS ALCARAZ

Alcaraz b. Rune 6-4 6-2

Alcaraz b. Nadal 6-3 6-3

I nostri pronostici su Jannik Sinner-Carlos Alcaraz (finale Six Kings Slam)

Ci aspettiamo una partita combattuta, dove non vediamo molti break, ma soprattutto non ci aspettiamo set corti. Decidiamo di dare fiducia comunque allo spagnolo, seppur favorito. Carlos ci ha già dimostrato settimana scorsa, che quando è in forma, è quasi impossibile da battere.

Il nostro pronostico è il 2 secco di Alcaraz a quota 2.00 Sisal

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.