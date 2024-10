Dal 2 novembre iniziano le finali del tennis femminile a Ryadh, in Arabia Saudita, e quest’anno avremmo anche una rappresentante azzurra, Jasmine Paolini, che però inizia subito da sfavorita contro Rybakina. Anteprima WTA Finals 2024.

Anteprima WTA Finals 2024: sorteggiati i gironi

A Riyadh, in Arabia Saudita, sono stati sorteggiati i gironi delle WTA Finals 2024 di tennis femminile in programma dal 2 al 9 novembre. Jasmine Paolini, numero 4 del mondo e inserita in seconda fascia, è finita nel girone Viola assieme alla numero 1 del ranking la bielorussa Aryna Sabalenka, alla kazaka Elena Rybakina, n.5, e alla cinese Qinwen Zheng, n.7 e vincitrice dell’oro in singolare ai Giochi Olimpici di Parigi.

Nell’altro gruppo, quello Arancio, ci sono la polacca Iga Swiatek, n.2 WTA, le americane Coco Gauff e Jessica Pegula, n.3 e n.6 rispettivamente, e la ceca Barbora Krejcikova, n.8 e ultima ad entrare nel torneo conclusivo della stagione.

I Gruppi delle WTA Finals (singolo)

Sabato 2 novembre si inizia con le partite: le prime due di ogni girone accederanno alle semifinali, in programma sabato 8, mentre domenica 9 ci saranno le finali.

GRUPPO VIOLA

[1] Aryna Sabalenka

[4] Jasmine Paolini

[5] Elena Rybakina [7] Zheng Qinwen

Gli H2H: Sabalenka-Paolini 2-2; Sabalenka-Rybakina 6-3; Sabalenka-Zheng 4-0; Paolini-Rybakina 2-2; Paolini-Zheng 0-3; Rybakina-Zheng 2-0

GRUPPO ARANCIO

[2] Iga Swiatek [3] Coco Gauff [6] Jessica Pegula [8] Barbora Krejcikova

Gli H2H: Swiatek-Gauff 11-1; Swiatek-Pegula 6-4; Swiatek-Krejcikova 2-2; Gauff-Pegula 1-4; Gauff-Krejcikova 0-1; Pegula-Krejcikova 1-1

Partenza difficile per Jasmine Paolini. Le quote per l’azzurra

Per Jasmine Paolini l’approdo alle WTA Finals, le prime in carriera, sono la ciliegina sulla torta di un 2024 incredibile, col trionfo a Dubai e le prime due finali slam in singolare, al Roland Garros e a Wimbledon.

Anche Sabalenka viene da un’annata eccezionale con le vittorie all’Australian Open e al recente US Open, sempre sul cemento, risultati che le valgono tre Slam complessivi in carriera.

Paolini parte sfavorita nel testa a testa contro l’ostica Rybakina. Il successo dell’azzurra è offerto a 2.72 su Sisal contro l’1.44 su Snai della tennista russa naturalizzata kazaka.

Ci saranno più di 21 games durante il match? L’opzione vale 1.79, con l’Under a 1.92. La Paolini vincente primo set e match si punta a 3.50, quota 1.69 per la Rybakina. La toscana vincente primo set ma perdente nel match vale 7.60, quota 10.50 invece per l’avversaria.

La Paolini vittoriosa nel match con più di 21 games vale 4.15 (Under a 6.30), la Rybakina è offerta a 2.74 (si scende a 2.52 con l’Under). Entrambe le giocatrici vincenti un set vale 2,38.

Guida TV: dove vedere Jasmine Paolini e le WTA Finals?

L’incontro tra Jasmine Paolini ed Elena Rybakina si disputerà sabato 2 novembre 2024: si giocherà al termine della sfida tra Sabalenka e Zheng, il cui è inizio è previsto non prima delle 16.30 ora italiana.

La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sul digitale terrestre su Supertennis (canale 64), ma anche da Sky Sport. In streaming sarà altresì presente su NOW TV e Supertennix. Su Eurosport troverete invece la diretta scritta, oltre a report, interviste post-gara e highlights.

Paolini in gioco anche nel doppio con Sara Errani

Non solo in singolare, Jasmine Paolini sarà in campo alle WTA Finals di Riyadh pure nel doppio con la compagna Sara Errani, con cui ha vinto in questa stagione l’oro alle Olimpiadi di Parigi, oltre ai tornei di Roma e di Pechino. L’Italia torna così ad avere una coppia di giocatrici in doppio alle WTA Finals dopo dieci anni, dalla “tripletta” di Sara Errani in coppia con Roberta Vinci nel 2012, 2013 e 2014.

Sono state inserite nel girone Bianco con Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, con Hao-Ching Chan e Veronika Kudermetova, e con Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe. Dall’altra parte, nel girone Verde, ci sono invece Lyudmila Kichenok e Jelena Ostapenko, n.1 del ranking, Hsieh Su-Wei e Elise Mertens, Nicole Melichar-Martinez e Ellen Perez, e Katerina Siniakova e Taylor Townsend.

Gruppo WTA Finals 2024, le sfide dei doppi

GRUPPO VERDE

[1] Lyudmila Kichenok & Jelena Ostapenko [3] Hsieh Su-Wei & Elise Mertens [6] Nicole Melichar-Martinez & Ellen Perez [8] Katerina Siniakova & Taylor Townsend

GRUPPO BIANCO

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

[2] Gabriela Dabrowski & Erin Routliffe [4] Sara Errani & Jasmine Paolini [5] Caroline Dolehide & Desirae Krawczyk [7] Chan Hao-Ching & Veronika Kudermetova

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.