A Riyadh continuano le WTA Finals 2024 di tennis femminile con Jasmine Paolini chiamata ad un match da dentro o fuori per l’accesso alla semifinale (stessa cosa che dovrà fare nei match di doppio insieme a Sara Errani). Vediamo analisi e le migliori scommesse sul tennis con i Pronostici Paolini-Zeng 6 novembre 2024.

Pronostici Paolini-Zeng 6 novembre 2024: lo stato di forma delle tenniste

Il terzo turno della fase a gironi del torneo di singolare delle WTA Finals 2024 di tennis vedrà la nostra Jasmine Paolini (Gruppo Viola) in una sfida da dentro o fuori contro la cinese Zheng Qinwen, che vale il secondo posto nel raggruppamento ed il passaggio in semifinale.

Paolini ha perso 0-2 contro Sabalenka, dopo che aveva esordito con un bel 2-0 su Rybakina. La cinese Zheng invece ha fatto il persocrso contrario, perdente 0-2 all’esordio contro Sabalenka, si è rifatta col 2-1 su Rybakina.

In queste WTA Finals Paolini è impegnata anche nel doppio come Sara Errani (con cui ha vinto l’oro alle olimpiadi di Parigi), ma anche qui, dopo la vittoria all’esordio, Paolini con Errani ha complicato il cammino verso le semifinali dopo la sconfitta nel secondo match del round robin dal duo formato dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla neozelandese Erin Routliffe in rimonta al super tie-break con il punteggio di 1-6 6-1 11-9 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Un ko non senza tanti rimpianti per le azzurre che ora giocheranno un match da dentro fuori nell’ultima sfida contro Chan/Kudermetova (al momento 0 vittorie).

I precedenti tra Jasmine Paolini e Zheng Qinwen

La tennista italiana in tre precedenti non ha mai battuto la cinese, la quale, inoltre, tra 2023 e 2024 ha ceduto soltanto due set all’azzurra, vincendo in un’occasione in due partite.

Le sfide meno recente tra quelle in questione riguarda la finale di Palermo 2023, nella quale l’asiatica si impone in tre set per 6-4 1-6 6-1, mentre nella semifinale di Zhengzhou 2023 la spuntò in due partite per 6-2 6-3, infine in questa stagione ha vinto la sfida nei quarti a Wuhan per 6-2 3-6 6-3.

2024 Wuhan, quarti: Zheng b. Paolini 6-2 3-6 6-3

2023 Zhengzhou, semifinali: Zheng b. Paolini 6-2 6-3

2023 Palermo, finale: Zheng b. Paolini 6-4 1-6 6-1

Migliori quote Jasmine Paolini-Zheng Qinwen, WTA Finals

Per la tennista azzurra non sarà facile contro un’avversaria mai battuta in precedenza: anche a Riyadh le quote premiano la Zheng, avanti a 1,33 su Snai e 1,34 su Lottomatica contro la prima volta della Paolini offerta tra 3,15 e 3,20 volte la posta.

L’ultimo scontro diretto è terminato 2 set a 1 per la cinese, opzione proposta a 3,60 su Sisal, con lo stesso risultato a favore dell’azzurro dato a 6 volte la posta.

A livello antepost per la vittoria finale servirà un’impresa a Jasmine Paolini per aggiudicarsi le Wta Finals alla prima partecipazione: si gioca infatti @12 su NetBet il trionfo della toscana, preceduta in quota proprio dalla Zheng @9. Comanda in lavagna Aryna Sabalenka, nuova numero uno del mondo e apparsa in gran forma @1,77 seguita da Iga Swiatek @3,45 e Coco Gauff proposta a @3,95.

Guida TV Paolini-Zheng del 06-11-2024

Il match tra l’italiana e la cinese sarа il secondo in programma a partire dalle ore 11.00 italiane sul Center Court, e sarа prevista non prima delle ore 13.30 italiane, dopo la sfida di doppio Kichenok/Ostapenko-Melichar-Martinez/Perez.

La diretta tv del match di Jasmine Paolini, valido per le WTA Finals 2024, sarà affidata a SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno (in quest’ultimo caso la diretta di giornata terminerа alle ore 18.00), mentre la diretta streaming sarа fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.