Era nell’aria, ma ora è ufficiale, Novak Djokovic, dopo aver saltato l’ultimo Master 1000 della stagione di Tennis a Parigi, salterà anche le ATP Finals di Torino. Vediamo come cambiano le quote per la vittoria finale, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sempre più favoriti. Aggiornamenti ATP Finals 2024.

Aggiornamenti ATP Finals 2024: Djokovic conferma la sua assenza

Era nell’aria dopo il forfait di Parigi, ma ora c’è l’ufficialità: Novak Djokovic, campione nell’ultima edizione, non sarà ai nastri di partenza dell’Atp Finals di Torino in programma dal 10 al 17 novembre.

Lo ha annunciato il serbo sui social, motivando l’assenza all’ultimo appuntamento della stagione Atp con un “persistente infortunio”. Con il forfait del 24 volte campione Slam, che chiude la stagione con zero titoli Atp e a questo punto mette nel mirino gli Australian Open 2025.

Queste le parole del campione serbo: “E’ un onore qualificarsi per le Nitto Atp Finals di Torino. Non vedevo l’ora di giocare, ma non potrò partecipare per via di un persistente infortunio. Mi scuso con chi si aspettava di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. A presto!”.

I protagonisti alle Nitto ATP Finals 2024 di Torino

Si delinea la line-up definitiva del Gran Galà del tennis al Pala Alpitour:

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Taylor Fritz

Casper Ruud

Alex De Minaur

Andrey Rublev

Quote antepost aggiornate sulle ATP Finals 2024. Sinner e Alcaraz sempre più favoriti

L’assenza di Djokovic spinge i bookmaker a rivedere le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle ATP Finals, e stringono il campo dei favoriti ai soliti due, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per gli esperti Sisal è l’azzurro (finalista nel 2023) il favorito @2, quota che sale @2,15 su Snai, seguito dallo spagnolo offerto tra @2,75 e @3 volte la posta.

Chiude il podio in lavagna Alex Zverev, fresco del successo nel Masters 1000 parigino, segnalato nell’anteprima dell’altro giorno come giocata antepost per la vittoria finale @9 volte la posta, e abbiamo già guadagnato in quota che è scesa @5, seguito da Danil Medvedev lontano @12. Poche invece le possibilità di sorprese, con gli altri quattro partecipanti alle finali, Rublev, Ruud, Fritz e De Minaur, tutti fissati @33 volte la posta.

