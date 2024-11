Oggi termineranno la fase ai gironi di questa edizioni delle Nitto Atp Finals, e scopriremo quali saranno gli abbinamenti per le semifinali. Vediamo le quote antepost aggiornate, e i nostri favoriti per la vittoria finale. Aggiornamento antepost ATP Finals 2024.

Aggiornamento antepost ATP Finals 2024: la situazione in vista delle semifinali

I due tennisti che per ora si sono qualificati alle semifinali delle Nitto ATP Finals 2024 di Tennis in corso a Torino sono Jannik Sinner e Taylor Fritz.

Jannik Sinner ha giocato un girone pazzesco; l’italiano non ha concesso nemmeno un set, ma soprattutto ha subito solo 2 break in 3 match. Banale dire che Jannik sia il super favorito per vincere queste finals addirittura da imbattuto.

Dall’altra parte troviamo Taylor Fritz, che durante il girone ha concesso la vittoria solo a Jannik, per poi battere sia Medvedev che De Minaur in una partita molto combattuta vinta in rimonta.

Nell’altro girone invece mancano ancora i due nomi dei finalisti che potranno prendere parte alle fasi finali. L’unico giocatore già eliminato automaticamente è Andrey Rublev che è reduce da 2 sconfitte consecutive, mentre troviamo Carlos Alcaraz e Casper Ruud con una vittoria a testa.

L’unico giocatore del secondo girone che ha totalizzato due vittorie e Alexander Zverev, che è arrivato qui a Torino nel miglior periodo della sua carriera.

Le parole dei Jannik Sinner dopo la vittoria contro Medvedev

Jannik Sinner vince anche l’ultimo match del girone Nastase contro Medvedev (6-3, 6-4) e approda alle semifinali delle ATP Finals. In un match combattuto, soprattutto nel secondo set, l’italiano fa tre su tre nel round robin e resta imbattuto, accedendo in semifinale da favorito numero uno per il torneo. Per il russo, invece, il cammino termina qui.

Queste le parole di Sinner al termine del match: “Il sorriso ci sta, è stata una bella partita con un’atmosfera incredibile. Per me vuol dire tanto, è stata difficile perché con Daniil ci conosciamo bene. Ho cercato di giocare, ora vediamo dalle semifinali in poi. Il primo obiettivo è raggiunto, vediamo come va sabato. La prima è stata difficile perché non giocavo da quattro settimane, poi sono stato male. Sono contento di come sono partito, poi la seconda gara mi ha portato in una posizione importante per qualificarmi. Questa partita, invece, spero mi abbia dato confidenza per le semifinale. Sono contento del mio livello“.

Quote Antepost aggiornate sulle Nitto ATP Finals 2024

Ecco gli ultimi aggiornamenti al 15 novembre delle quote antepost per la vittoria finale delle Nitto ATP Finals 2024 a Torino. Jannik Sinner domina sempre di più, davanti ad Alexander Zverev he scende da @9 a @5 volte la posta, ed è il tedesco la nostra prima scelta pre-evento.

JANNIK SINNER 1.57

ALEXANDER ZVEREV 5.00

CARLOS ALCARAZ 6.00

TAYLOR FRITZ 9.50

CASPER RUUD 23.00

Il nostro pronostico Antepost sul Tennis ATP Finals 2024

Dopo Zverev, la nostra redazione decide di dare fiducia a comunque a Carlos Alcaraz, che in caso di vittoria oggi si qualificherebbe nelle semifinali. Non è da tutti i giorni trovare Alcaraz a quota @6, e sappiamo bene che se lo spagnolo dovesse alzare il ritmo potrebbe essere una mina vagante.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.